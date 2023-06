Dėl byrančio Salantų tilto – nerimas

Klausia, ar negrius

Vietos gyventojo užfiksuotose fotografijose matyti, kad tilto, esančio M. Valančiaus gatvėje, būklė kelia nerimą.

Tilto apačia byra, dalis betono nuolaužų atsidūrė Salanto upės dugne.

O štai metalinės tilto atramos surūdijo tiek, kad atsivėrė kiaurymės. Pėsčiųjų saugumui skirtos atramos kai kur jau nebeatlieka savo funkcijos.

Lietuvos automobilių kelių direkcijai priklausantis objektas tarnauja ne tik salantiškių susisiekimui, juo vežami didelių gabaritų kroviniai iš Klaipėdos uosto.

Salantiškių nuotr.

Salantų miesto seniūnas Kazimieras Galdikas tikino, kad vietiniams gyventojams gal ir kyla nerimas dėl tilto būklės, tačiau pats seniūnas tikino, kad tiltas dar negrius.

„Vizualiai jis atrodo nekaip. Bet remontu turi rūpintis Kelių direkcija. Aš viliuosi, kad tiltui dar griūtis negresia“, – kalbėjo seniūnas K. Galdikas.

Krovinius atlaikys?

Salantų seniūnas pastebėjo, kad ne taip seniai, prieš gabenant vėjo jėgainių detales per šį tiltą, specialistai apžiūrėjo jo būklę.

„Vieną krovinį veš per Salantą, kitą – per Juodupę. Pro mus važiuos mažesnis krovinys, o tas didysis keliaus per Juodupę. Vežėjų specialistai buvo, tiltą apžiūrėjo, darė gręžinius“, – pasakojo seniūnas.

K. Galdikas ramino salantiškius.

Salantiškių nuotr.

„Gal ten daugiau kosmetinio remonto reikia. Prižiūrėti tokius objektus būtina“, – pastebėjo seniūnas.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis komunikacijos vadybininkas Saulius Jansonas paaiškino, kad tiltas pastarąjį kartą tikrintas 2022 m. rugpjūčio 25 d.

„Šiais metais tiltas taip pat bus tikrinamas. Tiltų apžiūra atliekama kiekvienais metais“, – į klausimus, siųstus praėjusią savaitę, antradienį, atsakė S. Jansonas.

Apžiūros metu nustatyta, kad bendra tilto būklė yra patenkinama.

„Kaip minėjome, tilto būklė yra patenkinama. Jūsų minimas atvejis yra lokalus defektas. Informacija bus perduota įmonei „Kelių priežiūra“, – į klausimą apie byrančias tilto dalis atsakė S. Jansonas.

Kada nors sulauks remonto

Paklausus, ar direkcija tinkamai vertina surūdijusius ir gabalais iškritusius tilto atitvarus, atsakyta, kad direkcijai toks vaizdas priimtinas.

„Minėto tiltų atitvarų būklė vertinama gerai“, – teigė S. Jansonas.

Į salantiškių klausimą, kada bus tvarkomas tiltas virš Salanto upės, tiksliai atsakyta nebuvo.

Salantiškių nuotr.

„Už valstybinės reikšmės kelių ir juose esančių elementų priežiūrą atsakinga įmonė „Kelių priežiūra“, kuri įvertins situaciją, kad kuo greičiau būtų priimti sprendimai periodinės priežiūros tvarka užtikrinti tilto saugias naudojimo sąlygas, kol tiltas bus pradėtas tvarkyti kapitališkai“, – atsakė S. Jansonas.

Tiltas, pasak Kelių direkcijos atstovo, yra patenkinamos būklės, todėl jo uždaryti neplanuojama.

„Preliminariai būtų planuojama prevenciškai sutvirtinti tilto turėklus ir kitas pažaidas, kurios neturi esminės įtakos dabartinei tilto eksploatacijai“, – teigė Kelių direkcijos atstovas.

Salantų seniūnas pastebėjo, kad bėgantis laikas tik didins tilto problemas.

„Žinoma, kad tiltus reikia prižiūrėti. Nuolat tai reikia daryti. Bet atsakymas visada tas pats – nėra pinigų“, – kalbėjo seniūnas.