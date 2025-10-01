Dėl prekybos alkoholiu – šokiruojančios patirtys

Butelius atėmė prie kasos
Inteligentiškos išvaizdos vokietis praėjusį sekmadienį mėgino įsigyti alkoholio po 15 val., kai prekyba juo jau buvo uždrausta.
Žmogus apsipirkinėjo paskutiniame prekybos centre, prie vienos centrinių išvažų iš Klaipėdos.
„Buvo panašu, kad žmogus išvyksta ir pirko lauktuvių. Be maisto pakuočių, veikiausiai skirtų kelionei, vyras išsirinko kelių rūšių alaus skardines ir vieną ne itin brangios lietuviškos degtinės butelį. Tačiau vokiečiui atstovėjus eilę prie kasos, kasininkė be kalbų atėmė visą alkoholį, susikrovė butelius ant savo stalelio ir pasakė vyrui: „No alcohol“, – pasakojo nemalonią situaciją stebėjusi klaipėdietė.
Užsienietis buvo priblokštas tokio nemalonaus netikėtumo.
„Užsienio kalba nebuvo jokių užrašų apie alkoholio prekybos draudimą sekmadieniais po 15 valandos. Pamėginau žmogui paaiškinti anglų kalba. Bet jis buvo taip sutrikęs, kad net nesuprato, kas čia vyksta ir kodėl ta moteris atėmė tą butelį su skardinėmis. Už manęs stovėjęs vienas klaipėdietis vokiškai žmogui du kartus garsiai turėjo pasakyti, kad sekmadieniais, po 15 val., alkoholiu Lietuvoje prekiauti uždrausta. Reikėjo pamatyti šio inteligentiško mūsų šalies svečio veidą. Apstulbęs jis net lūpomis tyliai atkartojo jam sakomus žodžius. Jis buvo labai sutrikęs, nes pamanė, kad kėsinosi padaryti kokį nors pažeidimą, gal net apsivogė“, – pasakojo įvykio liudininkė.
Daro gėdą Lietuvai
Moters nuomone, bent jau šiuo atveju tokie draudimai tikrai pakenkė mūsų šalies reputacijai.
Juk kiekvienam turistui ar šiaip šalies svečiui nepasakysi, jog mes save laikome alkoholikų šalimi, o mūsų valdžia yra tokia buka ir neįgali, kad imasi diktatūrų šalims būdingų draudimų.
„Atrodome kaip laukiniai“, – piktinosi ir už šios klaipėdietės eilėje stovėjęs vyras, kuris dukart vokiečiui mėgino paaiškinti, kad sekmadieniais po 15 valandos prekyba alkoholiu Lietuvos parduotuvėse neleidžiama.
Vyriškio manymu, drastiškai krintant užsienio investicijoms į mūsų šalį, reikėtų labai rimtai pagalvoti, kaip pritraukti kuo daugiau turistų, ypač iš turtingų šalių, o ne visokiais nelabai civilizuotais draudimais diskredituoti valstybę. Todėl laikas persvarstyti, ar viskas pas mus gerai, pradedant nuorodomis užsienio kalbomis ir baigiant visokiais egzotiškai atrodančiais piliečių laisvių užkardymais. Pagaliau juk ir viena ES dimensijų yra laisvas prekių judėjimas, kuri šiuo atveju buvo pažeista, todėl Lietuva vieną dieną formaliai galėtų susilaukti ir EK sankcijų.
Siūlymams nepritarė
Pernai Seime buvo mėginimų sugrįžti prie diskusijų ir švelninti prekybos alkoholiu sekmadieniais nuostatas. Tačiau siūlymas daugumos palaikymo nesulaukė.
Už siūlymą tada balsavo 33 Seimo nariai, prieš buvo 43, o 37 susilaikė. Tada 66 balsais prieš 49 pataisos buvo atmestos.
Tokias pataisas siūlė septyni Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai: Andrius Bagdonas, Eugenijus Gentvilas, Virgilijus Alekna, Arminas Lydeka, Raimundas Lopata, Romualdas Vaitkus ir Edita Rudelienė.
Jie siūlė alkoholio prekybą sekmadieniais leisti iki 20 val., kaip ir kitomis dienomis.
Vis dėlto Seimo narys A. Bagdonas tikino, kad ir šios sesijos metu mėgins sugrįžti prie minėtų diskusijų.
„Aš teikiau siūlymą dėl prekybos sekmadieniais ir rugsėjo 1-ąją pataisų. Jei rugsėjo 1-oji būna šeštadienis ar sekmadienis, nematau prasmės tokiems siūlymams. Savaitgalį vaikai į mokyklą neina. Jie ateina pirmadienį, o alkoholio prekybos draudimas tada jau nebegalioja. Beprasmiškas draudimas. Siūliau perkelti draudimą į artimiausią darbo dieną, bet parlamentas nepritarė“, – prisiminė A. Bagdonas.
Draudimas sekmadieniais prekiauti alkoholiu A. Bagdonui taip pat kelia klausimų.
„Lenkijoje visą parą kiekvienoje degalinėje galima įsigyti alkoholio. Man atrodo, kad daug veiksmingiau būtų galima įgyvendinti įstatymą suvienodinus prekybos laikus. Ir sekmadieniais galėtų būti prekiaujama alkoholiu iki 20 valandos“, – tikino A. Bagdonas.
Atostogos – be vyno?
Seimo narys stebėjosi argumentais, esą draudimų reikia vien dėl to, kad pirmadienį visi girti susirenka į darbą.
„O kodėl manoma, kad mes visi esame sovietiniai piliečiai? Laikai pasikeitė. Jaunimas gauna gerus atlyginimus ir labai vertina savo darbo vietas. Darbo užmokestis nuolatos auga. Nebėra taip, kad neblaivūs žmonės eitų į darbą“, – pastebėjo A. Bagdonas.
Parlamentaras pats stebi pajūrio miestuose atostogų metu poilsiautojams iškylančią dilemą.
„Žmonėms į darbą nereikia, jie atostogauja. O sekmadienį jokio vyno ar alaus jiems neleidžiama nusipirkti. Tai yra kvaila. Žmogus priverstas atostogaudamas eiti į kavines ir permokėti kelis šimtus procentų už vyno taurę. Žmogus iki paryčių kavinėse gali gerti ir pirmadienį neblaivus nueiti į darbą. Bet taip gali būti tik dėl atsakomybės jausmo nebuvimo“, – paaiškino A. Bagdonas.
Jis savomis akimis matė vieną parduotuvių, įsikūrusių Palangoje, kuri sekmadieniais užsidaro lygiai 15 valandą.
„Tokių parduotuvių esu matęs ir Neringoje, o kaimiškose vietovėse tokių užsidarančių dar daugiau. Žmonės negali išlaikyti darbo vietų, mokėti mokesčių. Kurortuose net vasaros metu uždarinėjamos parduotuvės ir net maisto poilsiautojai nebegali nusipirkti sekmadieniais“, – pastebėjo A. Bagdonas.
„Man netrukdo“
Kitas liberalas Seimo narys Eugenijus Gentvilas patikino, kad šiuo metu galiojantys alkoholio draudimai jam netrukdo.
„Nieko aš nesiūlysiu. Aš nesu už tai. Frakcija tą kartą sudėjo parašus ir taip nutarėme“, – apie praėjusių metų pataisų siūlymą kalbėjo E. Gentvilas.
Seimo narys pripažino, kad jis nemato didelės bėdos, jog sekmadieniais po 15 valandos negalima įsigyti alkoholio.
„Nieko tokio. Net ir Latvija sutrumpino alkoholio prekybos laiką sekmadieniais“, – priminė parlamentaras.
Latvija pakeitimų ėmėsi dėl siekio sumažinti alkoholio vartojimą šalyje.
Nuo šių metų rugpjūčio ten prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo pirmadienio iki šeštadienio galima nuo 10 iki 20 val., o sekmadieniais – nuo 10 iki 18 valandos.
Iki tol alkoholio Latvijoje galima įsigyti nuo 8 iki 22 val. visomis savaitės dienomis.
Išklausę istoriją, nutikusią sekmadienį uostamiestyje, E. Gentvilas atrėžė griežtai.
„Neįtikinėkite manęs. Kažkur lietuvis išpučia akis, kažkur – vokietis. Aš, važiuodamas per Lenkiją ir matydamas uždarytus prekybos centrus, taip pat galiu stebėtis. Bet iš visų alkoholio prekybos ribojimų aš matau pačią menkiausią problemą ribojimuose sekmadieniais prekiauti alkoholiu“, – paaiškino parlamentaras.
E. Gentvilas mano, kad reklamos draudimai yra kur kas didesnis blogis nei prekybos laiko ribojimas.
