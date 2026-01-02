Dėl sustiprėjusio vėjo naktį buvo sutrikdyta Klaipėdos uosto veikla

„Dabar viskas vyksta sklandžiai, bet vakar turėjome ribojimų“, – BNS pranešė Klaipėdos jūrų uosto direkcijos atstovė Radvilė Rumšienė.
Anot jos, laivyba Klaipėdos uoste buvo ribojama nuo ketvirtadienio 22 val. iki penktadienio 6 valandos ryto.
„Per šį laikotarpį galimybės išplaukti iš uosto laukė du laivai. Šiuo metu laivyba Klaipėdos uoste nėra ribojama. Palankesnių sąlygų įplaukti į uostą laukia vienas dujovežis“, – teigė R. Rumšienė.
Jos teigimu, naktį vėjo greitis laikėsi apie 20 metrų per sekundę.
Lietuvos hidrometereologijos tarnybos duomenimis, pajūryje vėjo gūsiai penktadienio rytą siekė 15–20 metrų per sekundę.
