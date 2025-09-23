Dėl švaros Klaipėdos gatvėse – prašymas gyventojams

Padėjo ir pareigūnai, ir klaipėdiečiai
Praėjusią savaitę veikiausiai ne vieną klaipėdietį nustebino Tilžės gatvės vaizdai, kuriais pasidalijo bendrovė „Klaipėdos paslaugos“.
Anot jos, šios gatvės švarinimas – tikra sėkmės istorija, kuri, tikimasi, pasikartos ir kitose Klaipėdos gatvėse.
„Ko gero, Tilžės gatvėje dar niekada nebuvo taip švaru, kaip yra dabar. Ten niekada nebūdavo galimybės pravažiuoti per visą gatvę, nors yra buvę bandymų ir prašymų vairuotojams, kad patrauktų automobilius, bet visada atsirasdavo tokių, kurie nepatraukdavo, tad nušluoti lapus, dulkes niekada nebūdavo įmanoma. Tačiau su policijos pagalba pirmą kartą Tilžės gatvė buvo išsiurbta, nuplauta asfalto danga, sušluoti lapai“, – pasakojo bendrovės „Klaipėdos paslaugos“ Miesto priežiūros departamento direktorius Darius Boguslauskas.
Tilžės gatvės valymo metu bendrovės „Klaipėdos paslaugos“ vakuuminės šlavimo mašinos susiurbė lapus, dulkes ir nuplovė asfalto dangą, bendrovės „Klaipėdos vanduo“ darbuotojai pasirūpino lietaus nuotekų šulinių išvalymu, o policijos pareigūnai operatyviai padėjo rasti valymui trukdančių automobilių savininkus.
Darbai tęsis ir kitose gatvėse
Džiaugiamasi, kad į gatvės švarinimą atsakingai pasižiūrėjo ir patys klaipėdiečiai.
Kadangi šiandien, rugsėjo 24-ąją, ir rugsėjo 26-ąją, startuos kitų gatvių valymas, viliamasi, kad netrukus švariomis gatvėmis galės mėgautis ir kiti miesto gyventojai.
„Mūsų pastebėjimas ir pasidžiaugimas – labai smagu, kai technika galėjo pravažiuoti, kad žmonės geranoriškai reagavo į gatvės švarinimą. Dabar tai kelsis į kitus rajonus. Šį trečiadieni nuo 10 iki 12 val. bus atliekami mechaninio valymo darbai Gedminų gatvėje nuo Statybininkų pr. iki Naujakiemio g. sankryžos, o penktadienį – nuo 10 iki 12 val. Gedminų gatvėje nuo Debreceno g. sankryžos iki Naujakiemio g. sankryžos“, – pažymėjo D. Boguslauskas.
Tad norima žmones paraginti patraukti automobilius nuo nurodytų gatvių, kad ir šį kartą technika nesusidurtų su kliūtimis valant gatves.
„Norime žmones paraginti, kad geranoriškai pasikalbėtų su kaimynais, neužstatytų gatvių automobiliais, kad būtų galima važiuoti ir jas sutvarkyti. Dėl to ir oras mieste bus švaresnis, ir vaizdas geresnis, ir kanalizacija neužsikišusi lapais“, – priminė D. Boguslauskas.
Išvalė dešimtis šulinių
Bendrovės „Klaipėdos vanduo“ Komunikacijos vadovė Justina Kazragytė teigė, kad Tilžės gatvėje buvo išvalyta iki 30 šulinių, šie darbai bus vykdomi ir kitose uostamiesčio gatvėse.
„Nuolatinis gatvių valymas yra būtinas, ypač rudenį, kai nuo medžių krentantys lapai dažnai kemša lietaus groteles ir apsunkina vandens nutekėjimą liūčių metu. Siekiant užtikrinti sklandų vandens nutekėjimą, kartu su gatvių valymo darbais reguliariai vykdomas ir paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlių valymas. Bendrovės „Klaipėdos vanduo“ hidrodinaminės mašinos pagalba nuolat išvalo bei išsiurbia šulinėliuose besikaupiantį purvą, kuris atiteka kartu su lietaus vandeniu. Pastaruoju metu tokie darbai atlikti Tilžės gatvėje, kur buvo išvalyta apie 30 šulinėlių. Šie darbai vykdomi nuolat bei bus tęsiami įvairiose miesto gatvėse“, – akcentavo J. Kazragytė.
Naujausi komentarai