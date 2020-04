Dezinfekcija Klaipėdoje: esama ir iššūkių

Siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui uostamiestyje dezinfekuojamos gatvės, konteineriai, viešasis transportas bei nustatyta prievolė imtis daugiabučių namų laiptinių dezinfekcijos. Apibendrinant dviejų savaičių patirtį pastebima, kad kai kuriose srityse vis dėlto neapsieita be trikdžių.

Dezinfekavo 2 mln. kv. m

Prieš dvi savaites posėdžiavę Klaipėdos ekstremalių situacijų komisijos nariai apsisprendė dėl dezinfekcijos darbų mieste. Penktadienį vykusiame šios komisijos posėdyje buvo aptarta dviejų savaičių darbų patirtis.

Bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ vadovas Vaidas Ramanauskas dėstė, kad per dvi pastarąsias savaites, kai bendrovė vykdė miesto gatvių dezinfekciją buvo išdezinfekuotas maždaug 2 mln. kv. m plotas, sunaudota apie 30 tonų tam būtino skysčio.

Taikos prospektas dezinfekuojamas du kartus per savaitę, o Šilutės plentas ir Minijos gatvė – vieną kartą per savaitę. Šaligatviai Taikos prospekte dezinfekuojami kartą per savaitę.

„Tai nesumaišė gatvių valymui, tiesiog mašinos daug daugiau dirba ir atlieka šiuos darbus“, – pastebėjo V.Ramanauskas.

Teigiama, kad šiuo metu jau sunaudota apie 40 proc. turimo dezinfekcinio skysčio. Šiuo metu turimų skysčio atsargų pakaktų dar 4 savaitėms, dirbant dabartiniu tempu.

Jeigu reikėtų didinti dezinfekcijos apimtis ar ilginti darbų laiką, priemonės reikėtų pirkti papildomai, tačiau direktorius patikino, kad skysčio gauti problemų nėra.

Dezinfekuoja konteinerius

Uostamiestyje galioja ir reikalavimai plauti bei dezinfekuoti konteinerius.

KRATC Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininkė Ramunė Šličienė aiškino, kad visus viešose erdvėse esančius konteinerius išplauti ir dezinfekuoti yra įpareigoti atliekų surinkėjai.

Teigiama, kad šiuo metu jau yra išplauti ir išdezinfekuoti visi varpelio formos antrinių žaliavų, taip pat požeminiai ir pusiaupožeminiai bei apie 65 proc. antžeminių mišrių atliekų konteinerių.

Numatoma, kad visi konteineriai bus baigti plauti iki mėnesio pabaigos.

R.Šličienė taip pat pastebėjo, kad kol kas konteinerių dezinfekcija ir plovimas atliekamas iš turimų resursų, bet kitą mėnesį planuojama darbų apimtis plėsti, tad numatoma įsigyti konteinerių dezinfekcijos paslaugas. Konteineriai bus dezinfekuojami kiekvieną savaitę.

Bendrovė taip pat yra užsakiusi 4,5 tūkst. lipdukų, gyventojus raginančių naudoti pirštines, kuriuos klijuoja ant konteinerių.

Prievolė sukėlė aistrų

Mėnesio pradžioje buvo patvirtinta ir prievolė dezinfekuoti daugiabučių namų laiptines. Miesto reikalavimas laiptines dezinfekuoti ne rečiau nei kartą per savaitę sukėlė nemenką ažiotažą tarp gyventojų.

Klaipėdos savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Inga Kubilienė teigė, kad savivaldybės darbuotojai sulaukė nemažai gyventojų skambučių. Žmonės domėjosi galimomis laiptinių dezinfekcijos tvarka, tokių paslaugų kainomis, kur galima įsigyti dezinfekcinio skysčio ir panašiais klausimais.

Vis dėlto, teigiama, kad nuo įsakymo priėmimo praėjus kuriam laikui aiškėja, kad reikalavimas įgyvendinamas gerai.

„Daugiabučių gyvenamųjų namų savivaldybė turi 2 tūkst. Iš jų apie 80 proc. daugiabučių namų jau yra sudarę valymo paslaugų sutartis. Reiškia, tos sutartys buvo sudarytos iki karantino, todėl šios paslaugos yra teikiamos, tiesiog yra papildomai nupirkta dezinfekcinio skysčio, valytojai papildomai aprūpinti tam tikromis priemonėmis. Dar daugiau nei 10 proc. daugiabučių gyvenamųjų namų užsakytos privalomos paslaugos, vykdant mūsų įsakymą. Šiuo atveju gyventojams turėtų prisidėti papildomi šiokie tokie mokesčiai“, – situaciją mieste apibendrino I.Kubilienė.

Tiesa, pastebima, jog pasitaikė apie 5 proc. daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų, kurie atsisakė tokių paslaugų ir laiptinių dezinfekciją nusprendė organizuoti patys savarankiškai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento vadovas Raimundas Grigaliūnas pastebėjo, kad šiuo metu mieste yra išdezinfekuotos 104 laiptinės, kur gydosi lengvai sergantys žmonės.

Trūkumus šalina

Su iššūkiais susidurta ir dezinfekuojant viešojo transporto priemones. Visuomenės sveikatos centro specialistai įvertinę situaciją buvo pastebėję trūkumų.

Laikinai įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus pareigas einantis Andrius Samuilovas pastebėjo, kad kurį laiką vežėjų autobusų būklės kontrolierių pajėgos buvo kiek sumažintos, nes darbuotojų reikėjo padedant spręsti grįžtančiųjų tarptautinių reisų keltais situaciją. Tačiau patikra vėl suintensyvėjusi, o vežėjams, kurie reikalavimų nesilaiko yra skiriamos nuobaudos.

Vis dėlto, R.Grigaliūno nuomone, po visuomenės sveikatos centro atstovų vizitų ir nuobaudų situacija ėmė taisytis, gauti įmonių atsakymai dėl susiklosčiusios situacijos, tačiau parėžiama, kad kontrolė bus vykdoma ir toliau.

Tiesa, pastebima, kad apsaugos priemonių ir veiksmų įgyvendinimui autobusuose kartais kliudo ir patys gyventojai. Bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ vadovas V.Ramanauskas pasakojo apie pasitaikančius vandalų išpuolius – pasitaiko, kad žmonės nuplėšo autobusuose esančias ribojančias juostas, neretai pavagiamas dezinfekcinis skystis, sugadinami jo tvirtinimo elementai.

Pastebima, jog kai pavagiamas dezinfekcinis skystis vežėjai susiduria su dozatorių problemomis. Skysčio nestinga, tačiau dozatorių įsigyti sunku.