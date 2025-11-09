 Dievo namams – energija iš dangaus

Dievo namams – energija iš dangaus

2025-11-09 05:00
Asta Aleksėjūnaitė

Dar viena Klaipėdos bažnyčia gali pasigirti pati gaminanti elektros energiją. Šv. Kazimiero bažnyčia įsigijo saulės elektrinę ir jau naudoja elektrą bažnyčios reikmėms.

Poreikiai: Šv. Kazimiero bažnyčios patalpų šildymui ir apšvietimui nuo šiol bus naudojama saulės elektrinės pagaminta energija. / Šv. Kazimiero bažnyčios tinklalapio nuotr.

Parapijos klebonas Tomas Žlibinas pasidžiaugė, kad saulės elektrinė jau veikia ir generuoja pirmuosius elektros kilovatus.

T. Žlibinas į Šv. Kazimiero bažnyčią uostamiestyje paskirtas visiškai neseniai. Klebonas atkeltas iš Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos.

„Esu naujai paskirtas. Gal tik porą mėnesių darbuojuosi. Pavyko tokį dalyką padaryti“, – pasidžiaugė klebonas.

T. Žlibinas tikino, kad elektros energijos bažnyčiai reikia ne tik apšvietimui, bet ir šildymui. „Viskam elektros reikia. Iš atminties nepasakysiu, kiek šildymui suvartojame elektros. Per metus susidaro gal 10 tūkst. kilovatų“, – patikino klebonas.

T. Žlibinas pasakojo, kad bažnyčios cokolinis aukštas šildomas elektra.

„Bažnyčia apšviesta ir iš lauko, miesto tinklų elektros nenaudojame. Projektas dar nėra baigtas iki galo, mes norėtume pasididinti galią, kad saugojimui galima būtų atiduoti daugiau elektros. Tad sąnaudų dar bus“, – pasakojo dvasininkas.

T. Žlibinas skaičiavo, kad į saulės elektrinę investuota apie 20 tūkst. eurų.

„Buvo tam tikrų bažnyčios santaupų. Bet jei ne žmonės, kažin ar būtų pavykę. Parėmė kelios firmos. Daugiausia, aišku, remia paprasti parapijiečiai“, – padėkojo T. Žlibinas.

Klebonas pripažino, kad planuoja ir daugiau darbų.

„Daug kas nepabaigta. Darbų yra nemažas sąrašas. O kaip seksis įgyvendinti tuos darbus, priklausys nuo finansinės situacijos“, – pripažino T. Žlibinas.

