Neblaivus prie vairo sustabdytas klebonas: man buvo siunčiami pranašiški ženklai

„Man labai skaudu ir gėda, tuo nesididžiuoju. Atsiprašau visų žmonių. Tai – didelė pamoka. Kaip dabar pagalvoju, pranašiški ženklai man jau buvo siunčiami iš anksto“, – sakė M. Talutis.
Jis pasakojo, kad policijos pareigūnai jį, vairuojantį „Mazda“ automobilį sustabdė ir 1,90 promilės neblaivumą nustatė sausio 1 dieną, ryte. Kunigas tąkart skubėjo į Venciūnuose turėjusias vykti šv. Mišias.
Tai – didelė pamoka.
„Gruodžio 31 d. su draugais, bendruomene šventėme Naujuosius metus. Po lašiuką visi visko siūlė, aš vis atsisakinėjau, nes žinojau, kad kitą dieną reikės vykti į šv. Mišias. Tačiau kažkiek išgėriau, parėjau namo. Grįžus pradėjo krėsti šaltis, graužti gerklę, pagalvojau, kad gal koks virusas kimba, tai dar šiek tiek pavartojau. Regis, išsimiegojau, neblaivus nesijaučiau. Jeigu būčiau jautęs, tikrai nevairuočiau“, – kalbėjo kunigas.
Jis teigė, kad prieš šventes jis beveik nieko nevalgė, nes prastai jautėsi, buvo sutrikusi skrandžio veikla. Greičiausiai, alkoholis taip ir nesuspėjo „išsivaikščioti“.
M. Talutis teigė jaučiantis didelę kaltę ir po šio įvykio priėmęs svarbų savo gyvenime sprendimą.
„Aš labai gerbiu ir žaviuosi tais žmonėmis, kurie yra abstinentai. Prisižadėjau prieš Dievą, kad aš iki gyvenimo pabaigos nevartosiu alkoholio. Kai tai pasakiau, širdyje pasidarė lengva ir šviesu. Galbūt ši skaudi pamoka mane apsaugos nuo kitų nesėkmių, kurios galėjo įvykti“, – sakė klebonas.
Anot jo, dar prieš Naujuosius metus jis susapnavo pranašišką sapną – kad jis kaip jaunystėje važiuoja autostopu, stabdo pakeleivingus automobilius.
„Galvojau, ką tai reškia. Dabar suprantu šio ženklo prasmę. Šis dalykas jau iš anksto buvo numatytas Dievo, parodyta, kas manęs laukia“, – teigė M. Talutis.
Pasak klebono, labai svarbu, net ir paslydus, nuryti karčią tiesą, nepabijoti pasakyti taip, kaip yra. Gyvenimas neretai mums siunčia pamokas, iš kurių turime pasimokyti, stotis ir eiti kitu keliu.
„Pasielgiau neapgalvotai, neatsakingai, tai man – išties skausminga, bet stipri pamoka ir naujo gyvenimo būdo pradžia“, – tikino kunigas.
Apie tai, kad buvo sustabdytas neblaivus, jis pasisakė ir vyskupui, kuris palinkėjo laikytis blaivybės kelio, dar labiau mylėti Dievą, bažnyčią ir žmones.
Dabar klebonas kurį laiką neturės teisės vairuoti. Jis neslepia, kad automobilis jam buvo labai reikalingas, žmonėms kunigo reikia čia ir dabar – ne tik džiaugsmingais, bet ir itin sunkiais gyvenimo momentais.
„Bet mes nė vienas negimėme su automobiliu. Gimėme su rankomis ir kojomis, tad kaip nors išsiversime. Jei reikės, kaip ir tame sapne – važiuosiu autostopu. Yra tiek geros valios žmonių, kad tikrai paveš“, – tvirtino M. Talutis.
Jis dėkojo policijos pareigūnams, kurie buvo mandagūs ir atliko savo šventą pareigą.
„Dievo malonė stipresnė už viską. Man siunčiami ženklai turi prasmę, aš į juos įsiklausysiu. Nors dabar skaudu, bet tikiu, kad šis įvykis mane apsaugos nuo dar didesnių suklupimų ir bus paskata priimti kitą kelią. Kaip sakoma, kas mūsų nesunaikina – padaro stipresnius“, – kalbėjo klebonas M. Talutis.
