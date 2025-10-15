E. Galvanausko profesinio mokymo centre – konferencija ir sutarties pasirašymas

Konferencijoje dalyvavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai ir kitų įvairių institucijų atstovai.
„Šią konferenciją organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra, o mes esame partneriai – ji vyksta Klaipėdoje, tačiau čia atstovai iš visos Lietuvos susirinko aptarti aktualiausių klausimų, kurie liečia vaikus ir jaunuolius, turinčius socialinių, psichologinių ir kitų problemų. Mums svarbu, kad juos ir toliau tiek moksluose, tiek gyvenime lydėtų sėkmė“, – tvirtino Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro direktorė doc. dr. Dalia Martišauskienė.
Naujas partnerystės etapas liudija, kad esame stiprus centras ir atrandame bendrų sąlyčio taškų įvairioms veikloms.
Reikšmingas renginio akcentas – simboliškai įtvirtintas naujas partnerystės etapas tarp Nacionalinės švietimo agentūros ir Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro.
„Naujas partnerystės etapas liudija, kad esame stiprus centras ir atrandame bendrų sąlyčio taškų įvairioms veikloms – mūsų centre dirba devyni mokslų daktarai, daug mokytojų ekspertų. Todėl ši bendradarbiavimo sutartis įgalins dar plačiau plėtoti mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų institucijų atstovų veiklą, mokymąsi ir kitas edukacines veiklas. Įtraukusis ugdymas – labai aktuali tema, apie kurią būtina kalbėtis, todėl ir konferencijos metu tai buvo viena pagrindinių temų“, – pabrėžė D. Martišauskienė.
Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojo Renaldo Čiužo teigimu, Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centras yra vienas pažangiausių Lietuvoje.
„Džiaugiamės atvykę į šią įstaigą – mano nuomone, tai yra vienas šviesiausių profesinio rengimo centrų Lietuvoje, todėl, kad pažanga pastebima jau nebe pirmus metus. Tai yra įrodymas, kad Klaipėdoje mokosi daug inteligentiškų jaunuolių“, – pažymėjo R. Čiužas.
Tai yra vienas šviesiausių profesinio rengimo centrų Lietuvoje.
Ši konferencija organizuojama jau antrą kartą ir planuojama, kad ji taps ilgamete tradicija.
„Norisi, kad visi džiaugtųsi ir suprastų, kad, kai mes kartu, esame jėga“, – akcentavo R. Čiužas.
Kiekvienais metais vis kitame Lietuvos mieste bus kviečiami skirtingų sričių specialistai, siekiant išgryninti aktualiausias temas, aptarti sėkmingus bendradarbiavimo pavyzdžius ir įvardinti spragas, kurias dar reikia spręsti.
Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo ir sveikatos departamento direktorė Ingrida Urbonavičienė tvirtino, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas šiandien tampa būtinu dalyku.
„Labai smagu matyti tiek daug dalyvių – tai mums didelė garbė. Šiandien, kai susiduriame su daugybe pokyčių ir iššūkių, tarpinstitucinis bendradarbiavimas tampa ne pasirinkimu, o būtinybe“, – teigė I. Urbonavičienė.
Dvi dienas vykusioje konferencijoje diskutuota apie švietimo kokybę, vaikų ir paauglių psichikos sveikatą bei socialinių paslaugų naujoves.
Nors, pasak R. Čiužo, Klaipėdos regionas yra pažangus ir čia yra mažiausiai probleminių atvejų, konferencijoje daug dėmesio skirta ir įtraukiojo ugdymo temai – kaip švietimo sistemoje užtikrinti pagalbą tiek labai gabiems mokiniams, tiek turintiems įvairių ugdymosi sunkumų.
Naujausi komentarai