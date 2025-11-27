 Eglutės įžiebimo šventė – tiesiogiai dienraščio „Klaipėda“ portale!

2025-11-27 14:39
Indrė Kiseliovaitė

Šį šeštadienį vyksianti eglutės įžiebimo šventė bus tiesiogiai transliuojama portale klaipeda.diena.lt ir feisbuko paskyroje Dienraštis „Klaipėda“. Transliacija bus verčiama į gestų kalbą.

Eglutės įžiebimo šventė – tiesiogiai dienraščio „Klaipėda“ portale! / Vestos Jašinskaitės nuotr.

Kalėdų žaliaskarės įžiebimo šventė uostamiesčio Teatro aikštėje startuos 17 val. Joje dalyvaus ir klaipėdiečius bei miesto svečius džiugins Kalėdų Senelis, Kakė Makė, Donatas Montvydas, Monika Linkytė, pasirodys šokių ansambliai, muzikuos vaikų chorai.

Vakarą vainikuos dangų nušviesiantys fejerverkai.

Šeštadienį šventinę nuotaiką nuo 12 val. kurs prekybinė mugė, kurioje bus galimybė įsigyti skanėstų, karštų gėrimų, suvenyrų.

Eglutės įžiebimo šventė, kuri šįmet pasitinkama šūkiu „Klaipėda – miestas, kuris tiki Kalėdomis“, Teatro aikštėje prasidės 17 val. ir truks apie valandą.

Vaikų pamėgtus personažus – Kakę Makę įkūnys dainininkė Karina Krysko, o kartu su ja dalyvaus ir Netvarkos nykštukas.

Šalia eglutės, kurį šįmet, kaip ir praėjusiais metais, bus besisukanti, bus galimybė pačiuožinėti ledo čiuožykloje. Nuo 18 iki 21 val. čia vyks šventinė diskoteka su didžėjumi DJ Montello.

Kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją lapkričio 29 d. 17 val.

