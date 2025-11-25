Klaipėdos gatvės suspindės kalėdiniais papuošimais

„Lemputėmis ir dekoracijomis siekiame sukurti nuotaiką, kuri lydi žmones pakeliui į namus, darbus, pasimatymus ar susitikimus su artimaisiais. Papuošdami įvairius miesto rajonus, norime, kad šventės būtų jaučiamos tiek klaipėdiečiams, tiek miesto svečiams“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Teatro aikštėje pagrindiniu traukos centru taps šventinė eglė, apjuosta apie 5 000 metrų ilgio girlianda. Aplink aikštę ir kitose miesto vietose bus įrengiami šviečiantys burbulai, dalis jų – Danės krantinėje prie Rotušės. Teatro aikštėje taip pat bus apšviesti priestogiai, girliandų ilgis sieks beveik 400 metrų.
Kaip ir kasmet, dekoracijos puoš pagrindines miesto gatves ir viešąsias erdves. H. Manto gatvėje jie nušvies ruožus nuo viaduko iki Lietuvininkų aikštės bei nuo viaduko iki Lideikio gatvės, taip pat atkarpą nuo Lietuvininkų aikštės iki S. Daukanto gatvės ir toliau iki Liepų gatvės. Papuošimai atsiras ant Biržos tilto, Liepų gatvėje (nuo H. Manto iki Mokyklos tilto) ir Taikos prospekte (nuo Kulių vartų iki „Vėtrungės“). Šventiškai papuoštos bus ir Danės gatvė, Naujojo Sodo gatvė bei Sausio 15-osios gatvės ruožas nuo Taikos prospekto iki Pilies gatvės.
Taikos prospekte tarp Sausio 15-osios ir Agluonos gatvių bus įrengtos kepurės formos dekoracijos, Turgaus gatvė pasipuoš eglučių motyvais, o nuo Tiltų gatvės iki Teatro aikštės per gatvės vidurį bus kabinamos girliandos, suteikiančios senamiesčiui ypatingo jaukumo. Dalis eglučių dekoracijų bus perkelta ir į Žvejų gatvę.
Bangos formos dekoracijos puoš Vėtros ir Janonio gatves. Šventinių akcentų netrūks Taikos prospekte nuo Baltijos prospekto iki Statybininkų gatvės, bus papuošta Audros gatvė ir Miesto poliklinikos prieigos. Snaigių motyvai puoš Molo gatvę, Donelaičio ir Šaulių gatves – šviečiantys burbulai, Sportininkų gatvę – burės silueto dekoracijos.
Karūnas primenantys akcentai puoš Tiltų gatvę, o švyturių motyvai – Priestočio, Daukanto, Taikos prospekto ir H. Manto gatvių atkarpas. Papildomi šviesos akcentai atsiras Liepojos, Daukanto ir Joniškės gatvėse, prie Senojo turgaus atramų, taip pat Mažvydo alėjoje.
Šiemet pirmą kartą bus papuoštos ir naujos vietos – apie 50 dekoracijų atsiras Liepų gatvės ruože nuo Eitkūnų iki Artojų gatvės, bus papuošta ir Naujojo Uosto gatvės atkarpa nuo Naujojo Sodo gatvės iki Pilies tilto. Iš viso mieste bus sumontuoti apie 1050 įvairių puošybos elementų, o bendras girliandų ilgis sieks apie 25 kilometrus.
Ypatingas dėmesys skiriamas medžiams – visame mieste planuojama papuošti 302 želdinius pagrindinėse aikštėse, gatvėse, prie kultūros objektų, Danės krantinėje ir kitose viešosiose erdvėse. Atsižvelgiant į gyventojų atsiliepimus, bus tęsiama girliandų vyniojimo ant medžių kamienų tradicija: jos atsiras prie Muzikinio teatro, palei Danės upę prie „Meridiano“, prie Dramos teatro ir kitose vietose. Šiam tikslui papildomai jau įsigyta 9,4 kilometro girliandų.
Papuošimų kabinimo ir nukabinimo darbai bei elektros suvartojimas miestui šiemet kainuos apie 160 tūkst. eurų, o kartu su naujomis dekoracijomis ir girliandomis bendra investicija į miesto šventinį papuošimą sieks apie 210 tūkst. eurų.
