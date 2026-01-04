Už nepapuoštą daugiabutį – bauda?

Pakaktų mažų investicijų
Miestiečiai diskutavo apie šių metų šventines puošmenas Klaipėdoje.
Vienų kvartalų kiemus papuošė eglės, daug kur kone kiekvienas balkonas buvo dekoruotas girliandomis. Tačiau kai kur, klaipėdiečių manymu, šventinės nuotaikos pritrūko todėl, kad ne visi gyventojai puošiasi gražiausioms metų šventėms.
„O jei mūsų kvartalas kitais metais būtų papuoštas kalėdinėmis dekoracijomis taip, kaip šiemet švytėjo kai kurių daugiabučių kiemai Klaipėdoje?“ – viešai feisbuke rašė klaipėdietė Eleonora.
Anot jos, pokyčiams nereikia didelių investicijų – pakaktų, kad bent dalis gyventojų savo balkonus papuoštų lemputėmis.
„Juk reikėtų tiek nedaug – net ir dešimt papuoštų balkonų jau būtų žingsnis į priekį“, – svarstė moteris.
Net ir dešimt papuoštų balkonų jau būtų žingsnis į priekį.
Gražinasi ne visi
Kai kurių klaipėdiečių nuomone, girliandomis papuošti gyvenamieji daugiabučiai miestui tikrai suteikia šventinio šarmo.
„Manau, kad miesto daugiabučiai, papuošti šventiniu laikotarpiu, atrodo labai gražiai. Toks vaizdas iš karto sukuria jaukią, šventinę atmosferą ir pakelia nuotaiką. Tikiuosi, kad ateityje vis daugiau daugiabučių bus pasipuošę“, – atviravo Klaipėdos universiteto studentė Gabija Grigaitė.
Tačiau kai kurie klaipėdiečiai socialiniuose tinkluose pripažino, kad šventinės šviesos uostamiestyje – veikiau pavienis, o ne masinis reiškinys.
„Kiekvienais metais puošiu balkoną lemputėmis – man labai gražu, tačiau tikrai norėtųsi ir pas kaimynus matyti“, – komentavo klaipėdietė Inga.
Tačiau, anot kai kurių miestiečių, pokyčius stabdo ir gyventojų amžius.
„Rumpiškės gatvėje didelė dalis gyventojų yra senjorai, su savomis, dar užsilikusiomis pažiūromis, todėl jų tokios puošmenos nedomina“, – teigė klaipėdietis Donatas.
Sprendimas – naujas įstatymas?
Vis dėlto kai kurie vieši pasisakymai nustebino – viena klaipėdietė pasiūlė neįprastą sprendimą – šventinį puošimą paversti privalomu.
„Reikėtų, kad priimtų įstatymiškai – nepapuoštas balkonas, stogas ar laiptinė – bauda. Pamatytumėte, kaip visi pradėtų puošti“, – rašė Alina, pridurdama, kad toks sprendimas esą būtų naudingas ir valstybės biudžetui.
Klaipėdiečiams yra svarbu, kad miestas būtų papuoštas šventiškai, tačiau požiūriai – labai skirtingi. Vieniems pakanka kelių šviečiančių girliandų ant langų, kiti pasigenda bendruomeniškumo, o kai kurie siūlo dėl to priimti naujų teisinių aktų.
