Kitokios Kalėdos: 7 dekoravimo idėjos, kaip sukurti jaukią ir stilingą šventinę atmosferą

Tinkamai parinktos dekoracijos padės sukurti ne tik vizualinį grožį, estetiką, tačiau ir namus pripildys šilumos, jaukumo, kvies sustoti, pasimėgauti akimirka ir jaustis ypatingai.
Natūralūs sprendimai
Jei žvilgteltume į kalėdinio dekoro tendencijas kelerius metus atgal, pamatytume, kad kasmet siūlomos natūralių medžiagų naudojimo idėjos. Tai gali būti: kankorėžiai, samanos, džiovintos apelsinų riekelės, medvilnės rutuliukai, mediniai akcentai, lininė tekstilė ir kt.
Pasirinkite natūraliais medžiagas dekorui ir namus papildysite ramybe, natūralumo įspūdžiu, švelnumu.
Patarimas: stalo dekorui pasirinkite stiklinį indą, papildykite jį kankorėžiais ir džiovintomis apelsinų skiltelėmis, drauge talpinkite ir smulkučių lempučių girliandą.
Jaukumą kurs spalvų paletė
Populiarus kalėdinis duetas – žalia ir raudona. Tačiau koloritas gali būti kur kas įvairesnis – Kalėdų dekorui idealiai tiks ir aukso spalva, balta, žalia su sidabro akcentais, mėlyna, violetinė, o jei norite rustic, vintažinio stiliaus dekoro, puikus pasirinkimas bus medienos koloritas ir tekstūros.
Patarimas: nedarykite daugelio spalvų mikso – pasirinkite ne daugiau kaip tris tarpusavyje derančias spalvas.
Vakaro magijai – šviesa
Šviesa yra raktelis, galintis padėti sukurti gražiausias dekoracijas kalėdinei atmosferai namuose. Žvakių šviesa, girliandos, stalinės lempos – drauge šie neintensyvią šviesą skleidžiantys šaltiniai sukurs romantišką, šiltą foną.
Patarimas: vakare nejunkite pagrindinių šviestuvų, o leiskite magiją skleisti prigesintiems, intymiems šviesos šaltiniams.
Tekstilės tekstūros
Minkštutėlė vilna, kailiai, mezginiai – tai yra tai, kas ypatingai sustiprins jaukumo ir šilumos kupiną atmosferą namuose. Tokios dekoracijos kaip pagalvėlės, pledai, kilimėliai, kėdžių pagalvėlės bus ir matomos, ir jaučiamos.
Patarimas: nebijokite derinti skirtingų tekstūrų, pavyzdžiui, lygaus medvilnės audinio su mezginiais.
Židinio puošyba
Jei namuose turite židinį, neabejotinai per Kalėdas jis turi būti padekoruotas. Pakabinkite kalėdines kojines, tieskite eglišakių girliandą, pastatykite žvakių, puikiai tiktų ir dailus medinis namelis, o šalia židinio – skirtingo dydžio dekoratyvinių žibintų kompozicija.
Patarimas: jei kalėdinė eglutė stovi toje pačioje patalpoje, tai naudokite vienodus papuošimus – sukursite harmoningą ir vientisą dekorą.
Nepamirškite laiptų
Nors laiptai yra daugelyje namų, visgi Kalėdoms juos puošia ne visi. O be reikalo – tai puikus akcentas, sukuriantis itin šventišką atmosferą. Tiks gyvų ar dirbtinių eglišakių girlianda, eglės žaisliukų ar tik lempučių girlianda, dideli kalėdiniai kaspinai ar kitos idėjos. Jei laiptai mediniai, labiau tiks eglišakiai, o jei metaliniai, modernūs – žaisliukų ar lempučių girlianda.
Patarimas: jei naudosite dirbtinę eglišakių girliandą, pritvirtinkite prie jos dekoracijas ir po švenčių neišardykite – atsargiai padėkite iki kitų metų.
Puansetijų raudonis
Vienas iš Kalėdų simbolių – sodriu raudoniu žavinčios puansetijos. Tiks ir ant stalo, ir ant kavos stalelio, ant komodos, atviros lentynos ar kitur. Jų vazonėlius galite įstatyti į pintus krepšius, apdėti samanomis, įstatyti į stiklinius indus su girliandomis – daug variantų originalumui.
Patarimas: nelaikykite puansetijų prie šilumos šaltinių ir saugokite nuo skersvėjo, neperlaistykite.
Kalėdinis dekoras yra skirtas grožiui ir šventinei, jaukiai atmosferai sukurti. Tai ir padarykime!
