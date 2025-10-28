E.K.O. varžybos Klaipėdoje: jaunimas ieško sprendimų klimato kaitai

„Klimato šiltėjimas daro didelę neigiamą įtaką Baltijos jūros ekosistemai, – sakė biologas, muziejaus Akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas Saulius Karalius. – Kyla jūros lygis, mažėja druskingumas, tai veikia žuvų rūšis, prisitaikiusias gyventi sūriame vandenyje, ir skatina invazinių rūšių plitimą. Dėl deguonies trūkumo plečiasi negyvosios jūros zonos“.
Ledo tirpsmo poveikį tiesiogiai pajunta ir muziejus: kasmet daugėja ruoniukų pamestinukų, kuriuos tenka globoti Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre. Dėl nebeužšąlančios jūros ruonių patelės netenka saugių vietų jaunikliams atsivesti ir yra priverstos ieškoti sausumos, kur joms kyla pavojus.
Šiemet E.K.O. varžybos vyko kartu su Klaipėdos „Varpo“ gimnazija, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas gamtamoksliam STEAM ugdymui. Trijų 9-ųjų klasių moksleiviai, lydimi mokytojų, dalyvavo orientacinėse užduotyse Neringos forte, Delfinariume ir Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre. Sekdami užuominas ir spręsdami užduotis, jie atrado, kokie gebėjimai, žinios ir vertybės padeda kurti tvarią ateitį.
Lietuvos jūrų muziejus tokiomis iniciatyvomis siekia ne tik edukuoti jaunimą apie klimato kaitos iššūkius, bet ir įkvėpti jį imtis atsakomybės už mūsų bendrą aplinką ir rytojų.
Naujausi komentarai