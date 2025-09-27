Elektrą tieks modernus įrenginys

Jau šių metų pabaigoje pro Klaipėdos uosto vartus įplauks pirmasis švariais degalais varomas laivas „Rasa“.
Ruošiamasi jį pasitikti – Laivyno bazėje baigiama sumontuoti įranga šio laivo įkrovimui elektra.
Tai yra pirmasis, tačiau ne vienintelis toks projektas Klaipėdos uoste, dar keli įgyvendinami.
Jau 2030 m. į uostus atplauksiantys laivai privalės prie krantinių išjungti variklius ir naudoti nuo kranto tiekiamą elektrą.
Laivyno bazės krantinėje šiomis dienomis sumontuotas įrenginys netrukus bus prijungtas prie elektros tiekimo ir tuomet prasidės įrangos bandymai.
Laivyno bazės įrenginys tenkins Uosto direkcijos laivyno elektros energijos poreikius.
Kol kas jis bus svarbiausias vandeniliu ir elektra varomam atliekų surinkimo laivui „Rasa“, kuris jau baigiamas statyti.
Uosto direkcija šį projektą įgyvendina savo iniciatyva ir įmonės lėšomis. Projekto kaina – beveik 601 tūkst. eurų su PVM.
Elektrą nuo kranto laivams tiekiantį įrenginį Laivyno bazės krantinėje įdiegė bendrovė „Elektrifikacijos paslaugos“.
Sutartis su šia įmone buvo pasirašyta praėjusių metų pabaigoje.
Klaipėdos uoste atsiras ir daugiau elektros tiekimo nuo kranto įrenginių. Pirmiausia galimybės prie krantinių užgesinti variklius ir neteršti aplinkos anglies dvideginiu atsiras ro-ro laivams, skirtiems riedamiesiems kroviniams gabenti, bei tolimųjų reisų keltams.
Jau 2026 metais ro-ro tipo laivams bus sumontuotos 4 tokios elektros tiekimo stotelės, taip pat tokius įrenginius artimiausiais metais planuojama statyti kruiziniams ir konteineriniams laivams.
Klaipėdos uostas siekia iš anksto pasirengti jau po kelerių metų įsigaliosiantiems reikalavimams dėl elektros tiekimo nuo kranto ir taip prisidėti mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, triukšmo lygį.
Šios priemonės tiesiogiai prisidės prie klaipėdiečių gyvenimo kokybės gerinimo.
