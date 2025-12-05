Apšaudyti prancūzų laivyno bazę stebėję dronai

Penki dronai buvo aptikti ketvirtadienį apie 19.30 val. vietos laiku virš povandeninių laivų bazės Bretanėje, vakarų Prancūzijoje.
Šioje strateginėje karinėje bazėje laikomi balistinių raketų povandeniniai laivai, pranešė AFP, remdamasi Prancūzijos žandarmerija. Joje laikomi povandeniniai laivai yra ginkluoti branduoliniais ginklais ir atlieka svarbų vaidmenį Prancūzijos branduolinio atgrasymo strategijoje.
Pranešime teigiama, kad bazę saugantys Prancūzijos karinio jūrų laivyno kariai atidengė ugnį. Ar dronai buvo numušti, kol kas neaišku.
Pasak Prancūzijos žiniasklaidos pranešimų, dronai šioje teritorijoje buvo pastebėti jau praėjusį mėnesį, nors ir ne virš pačios karinės bazės. Pro ją dronai buvo praskridę ir dar gerokai iki Rusijos invazijos į Ukrainą.
Portalas „Politico“ primena, kad šis incidentas yra vienas iš daugelio pastaraisiais mėnesiais fiksuotų NATO oro erdvės pažeidimų visoje Europoje. Aplink svarbias karines bazes ir civilinę infrastruktūrą skraidantys dronai buvo pastebėti Belgijoje, Vokietijoje, Danijoje ir Norvegijoje ir kitur.
Numušti rusiškų dronų Lenkijoje rugsėjį buvo pakelti naikintuvai. Šį incidentą daugelis vertina kaip Rusijos prezidento Vladimiro Putino hibridinio karo su Europa eskalaciją.
Komentarų apie ketvirtadienio incidento šioje garsioje karinėje bazėje kaltininkus ir bepiločių orlaivių kilmės šalį Prancūzijos valdžios institucijos kol kas nepateikė.
Naujausi komentarai