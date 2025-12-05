Prancūzija po skrydžio virš branduolinių povandeninių laivų bazės imasi priemonių prieš dronus

Gynybos ministrė Catherine Vautrin (Katrin Votrin) pagyrė Bretanėje šiaurės vakarų Prancūzijoje įsikūrusios povandeninių laivų bazės karinį personalą už dronų „perėmimą“.
Paslaptingų dronų skrydžiai virš oro uostų ir svarbių karinių bei pramoninių objektų pastaraisiais mėnesiais kėlė nemažai nerimo Europoje.
Didėja susirūpinimas, kad tokie trikdžiai gali būti dalis Rusijos hibridinio karo taktikos, kurią Kremlius pasitelkė prieš Kyjivą remiančias Europos šalis.
Pasak informuoto agentūros AFP šaltinio, ketvirtadienį apie 19 val. 30 min. vietos laiku (20 val. 30 min. Lietuvos laiku) virš bazės buvo aptikti mažiausiai penki dronai.
Bazę saugantis jūrų batalionas pradėjo kovos su dronais ir paieškos operaciją, pridūrė šaltinis.
Jūrų prefektūra atsisakė nurodyti, ar kariai panaudojo šaunamuosius ginklus, ar kovai su dronais skirtus signalų trikdžių ginklus.
Šioje bazėje yra keturi Prancūzijos balistinių raketų povandeniniai laivai – „Le Triomphant“, „Le Temeraire“, „Le Vigilant“ ir „Le Terrible“.
Bent vienas iš jų nuolat plaukioja jūroje, kad užtikrintų branduolinį atgrasymą.
Atlanto jūrų prefektūra agentūrai AFP pranešė, kad Reno miesto karinė prokuratūra pradės teisminį tyrimą dėl ketvirtadienio incidento.
„Siekta sukelti nerimą“
„Itin svarbiai infrastruktūrai grėsmės nekilo“, – agentūrai AFP sakė jūrų prefektūros atstovas Guillaume‘as Le Rasle (Gijomas Le Raslas).
Jis teigė, kad „dar per anksti nustatyti“ dronų kilmę, tačiau pridūrė, kad tais skrydžiais buvo „siekta sukelti nerimą gyventojams“.
C. Vautrin sakė, kad bet kokie skrydžiai virš karinių bazių Prancūzijoje yra draudžiami.
„Norėčiau pagirti mūsų karinį personalą šioje bazėje už tai, kad perėmė orlaivius“, – sakė ji televizijos kanalui TF1.
„Buvo pateiktas skundas, vyksta tyrimas ir būtent šis tyrimas nustatys, kas tai buvo“, – pridūrė ministrė.
Dronų aptikimas, jų veikimo sutrikdymas trukdant signalą ar netgi numušimas yra sudėtingos ir pavojingos užduotys.
Nors įtariama, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija, tai sunku įrodyti.
Prancūzija ir Jungtinė Karalystė yra vienintelės Europos šalys, išskyrus Rusiją, turinčios branduolinių ginklų.
