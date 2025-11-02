Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 67 iš 79 Rusijos bepiločių orlaivių

Nuo lapkričio 1 d. 19 val. rusai į Ukrainą iš Briansko srities paleido dvi balistines raketas „Iskander-M“, o iš Kursko, Milerovo, Oriolo ir Primorsko Achtarsko krypčių (Rusijos Federacija) paleido 79 „Shahed“ ir „Gerbera“ kovinius bepiločius orlaivius bei kitokio tipo bepiločius. Apie 50 iš jų buvo „Shahed“ bepiločiai orlaiviai.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninė karyba, nepilotuojamų sistemų daliniai ir mobiliosios ugnies grupės. Pirminiais duomenimis, oro gynybos pajėgos iki sekmadienio, lapkričio 2 d., 9 val. šalies šiaurėje, pietuose ir rytuose numušė arba nuslopino 67 bepiločius orlaivius.
Ataka tęsiasi, nes oro erdvėje yra keletas rusų bepiločių orlaivių.