Elektroninė prekyba keičia atsiskaitymo įpročius: ko šiandien tikisi pirkėjai?

Būtent šiame etape klientas priima galutinį sprendimą užbaigti pirkimą. Jei mokėjimo procesas neaiškus, užtrunka arba nesuteikia pirkėjui įprasto atsiskaitymo būdo, dalis potencialių užsakymų gali taip ir nepasiekti pardavėjo.
Todėl mokėjimų infrastruktūra šiandien yra ne vien techninis elektroninės parduotuvės klausimas. Ji tampa svarbia bendros klientų patirties ir verslo veiklos dalimi.
Atsiskaitymas internetu – sudėtingas procesas už paprasto mygtuko
Pirkėjui atsiskaitymas internetu atrodo nesudėtingas. Jis pasirenka prekes, įveda reikalingus duomenis, patvirtina mokėjimą ir gauna užsakymo patvirtinimą. Tačiau už šio kelių minučių proceso slypi sudėtinga technologinė infrastruktūra.
Elektroninei parduotuvei reikia užtikrinti, kad mokėjimo informacija būtų perduodama saugiai, operacija būtų tinkamai apdorota, o jos rezultatas pasiektų tiek pirkėją, tiek pardavėją.
Čia svarbų vaidmenį atlieka mokėjimo vartai (angl. payment gateway) – technologinis sprendimas, padedantis užtikrinti sklandų mokėjimo informacijos perdavimą tarp pirkėjo, pardavėjo ir mokėjimo paslaugų teikėjo. Tokius sprendimus rinkoje siūlo ir finansinių technologijų bendrovė „ConnectPay“, kurios platforma skirta įmonėms, priimančioms mokėjimus internetu.
Paprastai tariant, mokėjimo vartai padeda elektroninei parduotuvei priimti mokėjimus internetu ir užtikrina, kad skirtingos mokėjimo proceso dalys galėtų veikti kartu. Nors vartotojas šios infrastruktūros nemato, nuo jos veikimo priklauso, kaip sklandžiai pavyks užbaigti pirkimą.
Kodėl atsiskaitymo patogumas tampa konkurenciniu pranašumu?
Elektroninės prekybos rinkoje vartotojas turi daugybę pasirinkimų. Jei vienoje parduotuvėje pirkimo procesas kelia nepatogumų, nesudėtinga rasti kitą pardavėją.
Įmonėms svarbu įvertinti ne tik tai, kiek mokėjimo būdų jos gali pasiūlyti, bet ir kaip šie būdai dera su bendra klientų patirtimi. Patogus atsiskaitymas gali padėti sumažinti pirkimo proceso trukdžius, o patikima infrastruktūra – užtikrinti sklandų kasdienį verslo darbą.
Dėl to atsiskaitymo procesui skiriama vis daugiau dėmesio. Pirkėjui svarbu, kad jis būtų aiškus, greitas ir nereikalautų nereikalingų veiksmų. Ne mažiau svarbu ir galimybė pasirinkti jam priimtiną atsiskaitymo būdą.
Vieniems vartotojams patogiausia atsiskaityti mokėjimo kortele, kiti renkasi bankines ar kitas skaitmenines mokėjimo priemones. Todėl verslui svarbu ne tik sudaryti galimybę priimti mokėjimus, bet ir suprasti savo klientų įpročius.
Kuo paprasčiau pirkėjui atlikti paskutinį žingsnį, tuo mažiau kliūčių lieka iki užbaigto užsakymo.
Saugumas tampa neatsiejama mokėjimų dalimi
Patogumas – tik viena atsiskaitymo proceso pusė. Ne mažiau svarbus yra saugumas.
Atliekant mokėjimą internetu perduodama jautri finansinė informacija, todėl tiek vartotojui, tiek verslui svarbu, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Elektroninės parduotuvės turi rūpintis klientų duomenų saugumu, o mokėjimų procesai turi atitikti jiems taikomus reikalavimus.
Tam naudojamos įvairios apsaugos priemonės, padedančios sumažinti neteisėtų operacijų ir sukčiavimo riziką. Tačiau vien technologinių priemonių nepakanka. Verslui svarbu pasirinkti patikimus mokėjimo paslaugų partnerius ir įvertinti, kaip tvarkomi klientų duomenys bei kokie saugumo sprendimai naudojami.
Šis aspektas tampa dar aktualesnis augant elektroninės prekybos mastui. Kuo daugiau mokėjimų kasdien atlieka įmonė, tuo didesnę reikšmę įgauna patikimai veikianti infrastruktūra.
Mokėjimų sprendimas turi augti kartu su verslu
Nedidelės internetinės parduotuvės ir tarptautinės prekybos platformos poreikiai nėra vienodi. Vienai įmonei gali pakakti kelių atsiskaitymo būdų, o kitai reikės aptarnauti klientus skirtingose šalyse ir priimti įvairiomis valiutomis atliekamus mokėjimus.
Todėl renkantis mokėjimų sprendimą svarbu galvoti ne tik apie dabartinę situaciją, bet ir apie verslo augimo planus. Jei įmonė ketina plėstis į užsienio rinkas, didinti pardavimų apimtis ar pasiūlyti klientams daugiau atsiskaitymo galimybių, naudojama infrastruktūra turėtų būti pakankamai lanksti.
Svarbus ir mokėjimų integravimas į kitas verslo sistemas. Sklandžiai susieti mokėjimai su užsakymų valdymu, apskaita ar klientų paskyromis gali sumažinti rankinio darbo kiekį ir padėti efektyviau valdyti kasdienius procesus.
Vartotojų įpročiai verčia verslą prisitaikyti
Mokėjimų rinką keičia ne tik technologijos. Ne mažiau svarbūs ir patys vartotojai, kurie vis daugiau kasdienių veiksmų atlieka telefonu.
Žmonės priprato prie paslaugų, kai daugelį veiksmų galima atlikti vos keliais paspaudimais. Todėl panašaus patogumo tikimasi ir elektroninėje prekyboje.
Pirkėjui dažniausiai nerūpi, kokia technologija naudojama mokėjimui apdoroti ar kiek sistemų veikia užkulisiuose. Jam svarbu, kad atsiskaitymas būtų suprantamas, greitas ir saugus.
Tai reiškia, kad mokėjimo procesas tampa neatsiejama bendros klientų patirties dalimi. Net ir gera prekė ar patraukli kaina ne visada padės užbaigti pardavimą, jeigu pirkimo pabaigoje klientas susidurs su nereikalingomis kliūtimis.
Mokėjimai tampa verslo strategijos dalimi
Elektroninės prekybos plėtra rodo, kad mokėjimai palaipsniui tampa nebe atskiru techniniu procesu, o svarbia verslo strategijos dalimi.
Įmonėms svarbu įvertinti ne tik tai, kiek mokėjimo būdų jos gali pasiūlyti, bet ir kaip šie būdai dera su bendra klientų patirtimi. Patogus atsiskaitymas gali padėti sumažinti pirkimo proceso trukdžius, o patikima infrastruktūra – užtikrinti sklandų kasdienį verslo darbą.
Tikėtina, kad ateityje mokėjimų sprendimai taps dar labiau integruoti į elektroninės prekybos platformas. Vartotojas apie juos galvos vis mažiau, tačiau verslui jų reikšmė tik didės.
Galiausiai konkurenciją elektroninės prekybos srityje gali lemti ne tik prekės, jų kaina ar pristatymo greitis. Vis svarbesnė tampa visa pirkėjo patirtis – nuo pirmo apsilankymo interneto parduotuvėje iki paskutinio paspaudimo, patvirtinančio mokėjimą.
(be temos)