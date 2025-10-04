Festivalyje – ir apie genijų kūrybą

Festivalyje bus kalbama ne tik apie Imanuelį Kantą, jo kūrybą, bet ir apie filosofiją, meną, kultūrinį paveldą, aktualias visuomenės temas.
Festivalis prasidės pirmadienį istoriko Kęstučio Demerecko paskaita „Baroko genijus iš Klaipėdos ir jo vaikystės laikų Mėmelis“.
„Kanto dienos Klaipėdoje“ truks iki spalio 12 d., sekmadienio. Renginiai vyks įvairiose erdvėse – I. Kanto bibliotekoje, konferencijų salėje „Pajūris“ (Turgaus g. 16), „Klaipėdos energija“ (Danės g. 8) ir kitur.
Festivalio metu vyks ir tarptautinis akvarelės pleneras, kuris šįmet skirtas Simono Dacho 420-osioms gimimo metinėms. Festivalyje dalyvaus 22 dailininkai iš Lietuvos, Latvijos, Švedijos.
Tapytojų darbus bus galima išvysti spalio 10 d. 18 val. svečių namuose „Aismarės“ (Tilžės g. 9).
Klaipėdiečiai bus kviečiami ir į interaktyvų režisieriaus Dominyko Matulionio spektaklį „Narcizas ir Auksaburnis“, slemo dirbtuves su Jovaru Kelpšu, profesoriaus Gintauto Mažeikio paskaitą apie mitopoetiką, pokalbį su režisieriumi Oskaru Koršunovu, kurį moderuos aktorė Eglė Jackaitė.
Festivalį organizuoja I. Kanto viešoji biblioteka.
