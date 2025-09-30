„Švyturio“ arena pasiruošusi spurtui: investicijos, užimtumas ir krepšinio renesansas

„Švyturio“ arenos valdytojai daro viską, kad į įvairaus spektro renginius atvykę ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos bei užsienio šalių atstovai galėtų mėgautis komfortu, jaukia aplinka ir aukščiausio lygio renginių programa.
Tylūs darbai – svarbūs rezultatai
Vien šiemet pakeista apšvietimo sistema, leisianti džiaugtis efektyvesniu ir taupesniu apšvietimu sporto renginių metu, atnaujinti 33 praėjimo kontrolės punktai ir 163 nuorodos, padėsiančios greičiau ir sklandžiai patekti į areną ir atrasti savas vietas, net 1000 kv. m išvalyta kiliminės dangos, 8640 kv. m trinkelių ir dar atlikta įvairiausių darbų, kad naujasis sezonas lankytojams būtų dar įspūdingesnis.
„Kaip mes tarpusavyje kalbame: „Tylūs darbai – svarbūs rezultatai“. Norime, kad arena vis atsinaujintų ir būtų ta vieta, į kurią mūsų klientams vis norisi sugrįžti. Tikimės, kad lankytojų patirtis arenoje bus dar geresnė, o ir renginių spalvingumas bei pasirinkimo galimybės – plečiasi“, – sakė Klaipėdos „Švyturio“ arenos vadovė Aida Aleksandrovienė.
„Švyturio“ arena yra pasiruošusi spurtuoti ir naujame sezone. Džiaugiamasi ir tuo, kad krepšinis – „Neptūnas“ – po dešimties metų pertraukos grįžta į Europos taurės turnyro kovas. Į mūsų miestą atvyks pajėgios užsienio šalių komandos ir krepšinio žvaigždės ir, tikimasi, kad į Klaipėdą krepšinio sirgaliai plūs iš įvairių šalies miestų.
Jaučiamas krepšinio sirgalių susidomėjimas „Neptūno“ rungtynėmis – parduodamų abonementų kiekis perkopė tūkstančio ribą. Per tokį trumpą laiką „Neptūnui“ to iki šiol nėra pavykę padaryti.
Skaičiai verčia maloniai šypsotis
Įspūdingi ir veiklos skaičiai: 365 dienų metuose „Švyturio“ arena buvo užimta net 250 dienų.
„Švyturio“ arena yra tapusi gerų emocijų epicentru, kuriame šurmulys verda ištisus metus. Maža yra pasakyti, kad arenoje per metus įvyksta virš 100 renginių, nes nuolat vyksta ir kitokių veiklų: treniruočių, konferencijų, uždarų renginių, medijų dienos, mugės, produktų pristatymai ir kito repertuaruose nematomi renginiai bei veiklos“, – sakė Klaipėdos „Švyturio“ arenos vadovė A. Aleksandrovienė.
Vis daugiau klaipėdiečių ir aplinkinių miestelių įmonių renkasi „Švyturio“ areną ir renginiams bei įvairioms šventėms paminėti.
„VIP ložių nuoma tampa deficitinė paslauga ir šiuo metu galime pasiūlyti VIP ložes ilgalaikei nuomai tik sporto renginiams, tačiau labai rekomenduojame išbandyti ir pasinaudoti ložių teikiamais privalumais bei reklamuoti savo įmonės ar prekės ženklą arenoje. Daug įmonių jau rezervavo datas savo kalėdinėms šventėms. Jei nesugalvojate, kaip nustebinti kolegas – pasitarkite su mumis, mes turime galimybių kolektyvams ir nuo 10, 100 iki 1000 ar kelių tūkstančių asmenų. Juk turime didžiausią renginiams skirtą erdvę visoje Vakarų Lietuvoje“, – pabrėžė „Švyturio“ arenos vadovė.
Proveržis ne tik Klaipėdai, bet ir Vakarų Lietuvai
Klaipėdos „Švyturio“ arena duris atvėrė likus mažiau nei mėnesiui iki 2011 metų Europos krepšinio čempionato – liepos 28-ąją.
„Mums per veiklos metus vienas didžiausių iššūkių buvo organizuoti ir priimti 2011 metų Europos krepšinio čempionatą, kuris vyko tik atsidarius arenai. Tuo metu arenos komanda neturėjo tiek patirties, kiek turi dabar. Europos krepšinio čempionatas buvo šventė visai Lietuvai ir, žinoma, Klaipėdai. Jis susilaukė ypač daug žiūrovų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų Europos valstybių. Jautėsi ypatinga sporto šventės atmosfera“, – sakė „Infrastruktūra LT“ įmonių grupės, valdančios „Švyturio“ areną, vadovas Paulius Baltrėnas.
Klaipėdiečiai, mėgstantys lankytis įvairaus spektro renginiuose, vis garsiau kalba, kad „Švyturio“ arenos statyba ir atidarymas, taip pat 2011 metų Europos krepšinio čempionatas gali būti sietinas su Klaipėdos miesto proveržiu.
Tai leido miesto gyventojams ir svečiams atverti ir pajusti pramogų ir sporto pasaulio galimybes. Neabejotinai tai siejama su miesto augimu ir atsivėrimu tarptautinėms galimybėms.
„Švyturio“ arenos svarbą klaipėdiečiams ir puikią galimybę į Lietuvos pajūrį pritraukti vis daugiau įvairių šalies miestų bei užsienio šalių atstovų įvardijo ir Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
„Švyturio“ arena yra vienas didžiausių Klaipėdos miesto kompleksų, kuriame kasmet rengiama dešimtys įvairaus pobūdžio renginių. Tai neatsiejama miesto kultūrinio ir pramogų gyvenimo dalis, kuri suteikia galimybių mūsų bendruomenei susiburti ir mėgautis įvairiomis patirtimis. Džiaugiuosi, kad arena kasmet auga ir plečia savo veiklą, o tikiu, kad ateityje čia vyks dar daugiau renginių, pritrauksiančių žiūrovų iš visos Lietuvos“, – kalbėjo Klaipėdos miesto meras A. Vaitkus
„Švyturio“ arena ir toliau planuoja sistemingai investuoti į klientų patirties gerinimą ir tvarumą bei Vakarų Lietuvos gyventojams siūlyti kuo įvairesnį, platesnį ir įspūdingesnių renginių spektrą.
„Viena mūsų pagrindinių misijų – kurti geras emocijas, turiningą laisvalaikį ir nepamirštamas akimirkas. Atsakingai ruošiamės 15-ajam gimtadieniui. 2026 metams ruošiame dovaną savo lankytojams ir miestui. Mūsų tikslas – pateikti malonių staigmenų“, – apie artėjančius jubiliejinius metus ir staigmenas užsiminė „Švyturio“ arenos direktorė A. Aleksandrovienė.
