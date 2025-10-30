Gargždų didvyriui – amžina pagarba

Ugniagesio Rolando Venslauskio vardas dabar liks ne tik kolegų atmintyje. Iš metalo sukurta beveik 3 metrų aukščio skulptūra – ugniagesio figūra su apsauginiu kostiumu ir kvėpavimo aparatu.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo ne tik artimieji, bet ir gausus būrys buvusių kolegų.
„Iš prigimties mokėjai gelbėti, saugoti ir globoti. Mokei kitus drąsos, įkvėpei pasitikėjimo ir buvai pavyzdys. Kai išgelbėdavai gyvybę, nuoširdžiai džiaugdavaisi, kai nepavykdavo, laikydavome tave už rankos, kol tu braukdavai ašaras“, – sakė dukra Laura.
53 metų Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys šių metų vasarį žuvo gesindamas gaisrą Klaipėdos rajone, Maciuičių kaime esančioje medienos apdirbimo įmonėje. Jis buvo vienas pirmųjų, atvykusių gesinti ugnies. Tačiau vyras tragiškai žuvo.
„Yra, kas bendravo šeimomis, buvo vienas kito vaikų krikšto tėvais. Supraskite, jie tikrai buvo kaip šeima. Labai skaudu“, – pasakojo Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Tomas Taučius.
„Jis niekur nėra išėjęs, jis mūsų nepalikęs. Šis atvejis įpareigoja įamžinti, kad tokios tragedijos nepasikartotų“, – kalbėjo Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla.
Paminklas pastatytas prie žuvusio ugniagesio darbovietės Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos lėšomis. Bendruomenė sako, kad tai ne tik 30 metų tarnybai atidavusio kolegos pagerbimas, bet ir kasdienis priminimas apie kilnų ir pavojingą darbą.
„Mes dirbame, mes stengiamės, kovojame su stichijomis ir kartais pralaimime. Todėl tai yra priminimas, kad vis tik reikia būti atsargiam ir pasiruošusiam. Stichijos kartais yra didesnės už mus“, – teigė Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Vidas Kerševičius.
„Svarbu ne vien įamžinti kolegos atmintį, bet tai tarsi nebylus klausimas, ar viskas yra padaryta, kad tokių tragedijų daugiau neįvyktų“, – svarstė Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Miroslavas Gerasimovičius.
Po nelaimės buvo inicijuoti tyrimai. Policija darbo ir sveikatos pažeidimų nerado.
„Konstatuoti vieno vadovaujančio pareigūno galimi pažeidimai, tačiau šis asmuo nebuvo patrauktas atsakomybei“, – tvirtino R. Požėla.
Išvada buvo apskųsta teismui, o teisiniai procesai vis dar tęsiasi.
„Laukiame teismo sprendimo, kuris, beje, turi būti šiomis dienomis“, – pridūrė R. Požėla.
Artimieji ir kolegos lankė ir ugniagesio kapą. Jo žūtis buvo antroji tokio tipo netektis nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
