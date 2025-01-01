Ugniagesio automobilyje – įtartinos medžiagos

Kaip skelbė policija, incidentas fiksuotas lapkričio 21 d. apie 9.35 val. Grabučiškių kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje. Pranešta, prie automobilio „Volvo V60“ vairo sėdėjo ne tarnybos metu neuniformuotas 26-erių Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesys gelbėtojas.
Automobilyje rasta suktinė ir plastikinis indelis su augalinės kilmės, galimai narkotinėmis medžiagomis, bei smulkintuvas ir pakuotė su popieriaus lapeliais cigaretėms sukti.
Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir įteiktas šaukimas atvykti į policijos komisariatą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
