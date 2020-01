Geros valios gestas: prieš šventes garbaus amžiaus melnragiškė sulaukė dovanų

Išgirdęs apie vienišos 87-erių R.Juozapavičiūtės graudžią buitį, A.Mockus kartu su bičiuliu S.Maslobojevu pripirko ne tik ilgai negendančių produktų, kitų vaišių, bet ir vandens – keliolika po 5 litrus talpos indų, kad moteris jo nepristigtų bent mėnesį.

"Šiais laikais žmogus gyvena ne tik be šilto vandens, bet apskritai be vandens namuose. Kai paklausiau, iš kur ji parsineša vandens, moteris sakė, kad sukaupia lietaus vandenį. Neįtikėtina ir labai liūdna, kad taip yra. Nuo pat vaikystės Romai teko pragariškai sunkus gyvenimo kelias, pradedant artimųjų netektimi per Antrąjį pasaulinį karą ir baigiant vilko vaiko dalia, o dabar vargsta vieniša net be elementarių civilizacijos patogumų", – kalbėjo A.Mockus.

Klaipėdietis teigė, kad būtina padėti šiai moteriai, nes ji visą gyvenimą rūpinosi kitais, kai dirbo felčere, o šiuo metu yra visiškai vieniša.

"Tiesiog esu šventai įsitikinęs, kad daugeliui sunku įsivaizduoti tokį vaizdą, kad didžiąsias metų šventes žmogui tenka praleisti vienatvėje. Dar sunkiau įsivaizduoti, jog šiuo metu Lietuvoje vis dar turime vienišų žmonių, kurie šventes būtent taip ir sutinka, o be viso to, dar ir gyvena be mums įprastų kasdienių patogumų – vandens, šilumos, mažai kam reikalingi, vieniši", – savo socialinio tinklalapio paskyroje užrašė klaipėdietis ir kreipėsi į visus geros valios žmones su prašymu nelikti abejingiems ir padėti vienišai melnragiškei.

A.Mockus tikisi surinkti lėšų ir padėti sutvarkyti moteriai apgriuvusią krosnį bei įvesti į jos namus vandentiekį.