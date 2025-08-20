Geros žinios klaipėdiečiams: kviečia nemokamai pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

Šia iniciatyva siekiama didinti gyventojų informuotumą ir paskatinti apsisaugoti nuo šios pavojingos ligos, kuri kasmet paliečia vis daugiau žmonių Lietuvoje.
- Nemokamas pirmosios dozės skiepas nuo erkinio encefalito („TicoVac“ vakcina).
- Skirta Klaipėdos m. gyventojams nuo 12 mėn. amžiaus (išskyrus 50-55 m. amžiaus gyventojus*)
- Vakcinų skaičius yra ribotas.
- Paslaugos suteikimo vieta – Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras, Taikos pr. 76, Klaipėda.
Paslaugos suteikiamos: rugsėjo 3, 4, 8, 10, 12, 19 d.
* Pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą 50–55 m. amžiaus gyventojai nuo erkinio encefalito gali pasiskiepyti nemokamai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. (kreiptis į savo šeimos gydytoją).
Asmenys registruojami internetiniame puslapyje: https://www.sveikatosbiuras.lt/veiklos/ (pasirinkti rugsėjo mėn. veiklas).
Daugiau informacijos: tel. nr. +37064093346
