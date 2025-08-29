 Gyventojai apstulbę: prie atvirų langų – nuogybės

Gyventojai apstulbę: prie atvirų langų – nuogybės

2025-08-29 14:50
Klaudija Audickaitė

Nors savo namuose kiekvienas žmogus gali jaustis visiškai laisvas, kartais tam tikri veiksmai gali suerzinti kaimynus. Pietinio rajono gyventoja nustebo pamačiusi šokiruojantį vaizdą – priešais esančiame daugiabutyje gyvenanti kaimynė, pravėrusi langus, po namus vaikščiojo visiškai nuoga.

Galimybės: kai kurios moterys atranda netikėčiausių būdų, kaip atkreipti į save dėmesį.
Galimybės: kai kurios moterys atranda netikėčiausių būdų, kaip atkreipti į save dėmesį. / Feisbuko nuotr.

„Dienos metu sėdėjau balkone, dairiausi aplinkui ir pamačiau nekasdienį vaizdą. Priešais esančiame name jauna moteris plačiai pravėrusi savo buto langus ir neužsidengusi užuolaidų plovė indus visiškai nuoga, be jokių rūbų“, – pasakojo klaipėdietė Greta.

Pasak jos, toks reginys kartojosi jau keletą dienų iš eilės – kaimynė po butą vaikšto visiškai nuoga. Ir ne tik dienos metu, bet ir vakare, įsijungusi šviesą.

„Nesinori žiūrėti, bet ir nepastebėti neįmanoma – atrodo, kad ji pati nori, jog kas nors atkreiptų dėmesį į jos kūną „visu gražumu“. Anksčiau tokio vaizdo neteko matyti – galbūt į butą atsikraustė nauji gyventojai“, – svarstė moteris.

Klaipėdietės teigimu, toks vaizdas ne kiekvienam praeiviui pasirodytų malonus, be to, nuogą kūną gali pamatyti ne tik suaugusieji, bet ir vaikai.

Priešais nuogalės gyvenamojo daugiabučio langus yra ne tik dar trys gyvenamieji daugiabučiai, bet ir didelė automobilių stovėjimo aikštelė, treniruokliai bei sūpynės vaikams.

„Juk tai vieša erdvė, kur nuolat vaikšto daugybė žmonių, o tokį vaizdą pastebės kiekvienas praeivis. Nejaugi moteris galvoja, kad niekas nemato? Jeigu jau kaimynė nori vaikščioti nuoga ir kam nors ten demonstruoti savo kūną – manau, kad galėtų tai daryti užsidengusi užuolaidas“, – patarė klaipėdietė.

Šiame straipsnyje:
nuoga moteris namuose
kaimynai
atviri langai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Romas
Eikit sau, gali vaikai pamatyti ? Gal nežinot, kad vaikai moka telefonu naudotis, o ten galima pamatyti ne tik tai. Anekdotas šia tema. Tėvas pakviečia 6 klasės sūnų ir sako: - Na,sūnau, tu jau didelis, atėjo laikas pakalbėti apie seksą Sūnus : - Tėvai, aš nelabai turiu laiko, klausk ko nežinai.
0
0
vagiu Tauta
Ko dairotes i svetimus langus kurwos?. Pavogti ka nors ziurite?
1
-1
Tauta
Kaip nori, savo namie taip ir vaikšto. Mažiau svetimus langus stebėkit. Geriau iškrypėlių paradus uždrauskite, laižosi plikais pautais ligoniai.
3
0
Visi komentarai (5)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų