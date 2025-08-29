Gyventojai apstulbę: prie atvirų langų – nuogybės

„Dienos metu sėdėjau balkone, dairiausi aplinkui ir pamačiau nekasdienį vaizdą. Priešais esančiame name jauna moteris plačiai pravėrusi savo buto langus ir neužsidengusi užuolaidų plovė indus visiškai nuoga, be jokių rūbų“, – pasakojo klaipėdietė Greta.
Pasak jos, toks reginys kartojosi jau keletą dienų iš eilės – kaimynė po butą vaikšto visiškai nuoga. Ir ne tik dienos metu, bet ir vakare, įsijungusi šviesą.
„Nesinori žiūrėti, bet ir nepastebėti neįmanoma – atrodo, kad ji pati nori, jog kas nors atkreiptų dėmesį į jos kūną „visu gražumu“. Anksčiau tokio vaizdo neteko matyti – galbūt į butą atsikraustė nauji gyventojai“, – svarstė moteris.
Klaipėdietės teigimu, toks vaizdas ne kiekvienam praeiviui pasirodytų malonus, be to, nuogą kūną gali pamatyti ne tik suaugusieji, bet ir vaikai.
Priešais nuogalės gyvenamojo daugiabučio langus yra ne tik dar trys gyvenamieji daugiabučiai, bet ir didelė automobilių stovėjimo aikštelė, treniruokliai bei sūpynės vaikams.
„Juk tai vieša erdvė, kur nuolat vaikšto daugybė žmonių, o tokį vaizdą pastebės kiekvienas praeivis. Nejaugi moteris galvoja, kad niekas nemato? Jeigu jau kaimynė nori vaikščioti nuoga ir kam nors ten demonstruoti savo kūną – manau, kad galėtų tai daryti užsidengusi užuolaidas“, – patarė klaipėdietė.
