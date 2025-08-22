Gyventojai sunerimę: už durų – neprašytas svečias

„Būkite budrūs ir nepalikite vaikų vienų! Vyriškis klausė, ar namie yra suaugusiųjų – kai pasakiau, kad tuojau ateis kaimynas ir kviesiu policiją, vyras pabėgo. Nežinia, kokiais tikslais toks žmogus vaikšto po namus“, – viešai patirtimi dalijosi klaipėdietė.
Moteris apibūdino, kad vyriškis buvo apie 55-erių, aukštas, vilkėjo smėlinės ir vyšninės spalvų aprangą, buvo su kuprine ant pečių.
Pasak jos, nepažįstamasis prašė maisto ir aiškino, esą institucijose prašyti pagalbos jam yra per daug sudėtinga – lengviau vaikščioti po daugiabučius ir kreiptis į gyventojus.
„Jis skambino į daug butų, ėjo per visą laiptinę. Paprašė manęs paaukoti maisto. Kai aš paklausiau, kodėl jis neina į tam skirtas institucijas, jei tikrai reikia pagalbos, vyras atsakė, kad jam taip paprasčiau, ir toliau skambinėjo į kitus butus“, – teigė moteris.
Į šią įtartiną situaciją sureagavo nemažai klaipėdiečių, kurie svarstė, kad tokiems žmonėms tikrai reikia ne maisto – jie tikrai turi kitų ketinimų.
Gyventojai tvirtino, kad mieste yra ir moteris, kuri elgiasi panašiai.
„Aš nuo mažens vaikus esu išmokiusi, kad jei kas nors beldžia į duris, reikia paklausti slaptažodžio – taip jie svetimiems niekada nebuvo atidarę durų, todėl svarbu mokyti vaikus elgtis atsargiai“, – komentavo klaipėdietė Aurelija.
Specialistai nuolat primena, kad apie įtartinus asmenis gyventojai turėtų nedelsdami pranešti policijai. Net jei žmogus prisistato kaip neturintis maisto ar prašo pagalbos, niekada negalima atmesti galimybės, kad jo tikrieji ketinimai – visai kiti.
