Į klaipėdiečių butus beldžiasi nelaukti svečiai

Apie nelauktus svečius klaipėdietis informavo Žardininkų kvartalo gyventojus.
„Kviečiu saugoti savo turtą, pas mus beldėsi ir skambino 5–8 asmenų romų tautybės asmenys (du suaugę ir vaikų daug). Eina per visus butus, skambina ir beldžiasi (bent pas mus aukšte)“, – nurodė gyventojas.
„Neatidarėme durų 12 name, beldėsi labai ilgai“, – sakė moteris.
„Buvo 18 name ir buvo negražiai išvaryti“, – kalbėjo vyras.
Žmonės pasakojo, kad tokių svečių sulaukė ir Statybininkų pr. 21 name.
Kiti klausė, kaip apskritai atvykėliai sužino durų kodus, jei įrengta telefonspynė. Manoma, kad juos kažkas įleidžia tyčia.
Žardininkų g. daugiabutyje gyvenanti moteris teigė, kad įtartiniems svečiams durų niekada neatidaro.
„Aš bijau atidaryti duris. Gyvenu viena, esu pensininkė. Gal jie nori mane apvogti? Juk jeigu reikia realios pagalbos, tegul kreipiasi, yra įvairūs centrai, teikiantys pagalbą ir maisto produktais, ir drabužiais. Skaitau „Klaipėdą“ ir žinau, kad kartais tokie vizitai baigiasi vagystėmis. Užeina pasižiūrėti, kaip žmogus gyvena, o tada kitą kartą ateina bendrininkai ir žino, kur ieškoti turto“, – kalbėjo klaipėdietė.
Moteris minėtų asmenų daugiabutyje nematė, bet apie jų vizitus girdėjo iš savo kaimynų.
„Dabar šventės, ir tikrai yra tokių, kurie naudojasi naivesnių žmonių geraširdiškumu. Manau, reikia saugotis, būti atsargiems ir budriems“, – svarstė moteris.
