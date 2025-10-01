Įsibėgėja žaliojo vandenilio projektas

Uosto direkcijos atstovai patvirtino, kad ką tik sėkmingai atlikti gamykliniai žaliojo vandenilio elektrolizerio bandymai.
Tai yra svarbus žingsnis Klaipėdos uosto kelyje, siekiant gaminti, naudoti ir tiekti aplinkai draugiškus degalus.
Ši projekto stadija esą reikšmingai priartino Klaipėdos uostą prie analogų regione neturinčio projekto finišo ir siekio mažinti veiklos pėdsaką aplinkoje.
Dar laukia įrangos atgabenimas į Klaipėdos uostą, jos montavimas, prijungimas, išbandymas nuolatinėje darbo vietoje.
Planuojama, kad jau ateinančiais metais buvusioje laivyno bazės teritorijoje bus pradėti gaminti aplinkai draugiški degalai.
Klaipėdos uoste jau kitąmet pradėsiančioje veikti žaliojo vandenilio gamybos ir tiekimo stotelėje veiks polimerinių elektrolitų membranos (PEM) tipo elektrolizeris.
Įrangai dirbant visu pajėgumu, per metus bus pagaminama apie 127 tonos vandenilio.
Klaipėdai skirtas elektrolizeris gaminamas „IMI Remosa“ gamykloje Kaljaryje, Italijoje.
Ši įmonė yra gerai žinoma dėl savo kompetencijų priimant sprendimus dėl vandenilio technologijų.
Klaipėdos uostas taps pirmuoju Lietuvoje ir tarp Baltijos šalių, gaminančiu ir tiekiančiu žaliąjį vandenilį.
Dar šią liepą Klaipėdos uoste pradėti aikštelės, skirtos vandenilio gamybai ir tiekimui, statybos darbai.
Rangos darbų konkursą laimėjusi bendrovė „Gevalda“ buvusioje Uosto direkcijos laivyno bazėje Nemuno g. vandenilio aikštelės statybas turėtų baigti metų pabaigoje.
Visus statybos ir įrangos montavimo darbus numatoma užbaigti ateinančių metų vasarį, o pavasarį Klaipėdos uoste jau bus pradedama gaminti žaliąjį vandenilį.
Žaliojo vandenilio gamybos projektas Klaipėdos uoste iš dalies bus finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Planuojama, kad bendra vandenilio gamybos ir papildymo juo stotelių projekto vertė sieks apie 12 mln. eurų, ES lėšomis bus finansuojama apie pusė sumos.
