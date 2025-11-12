Žada atlaisvinti miesto gatves: vilkikų laukimo aikštelė bus užmiestyje

Greta apgyvendintų teritorijų vykdoma uosto veikla Klaipėdos uosto direkciją nuolat skatina ieškoti tiek verslui, tiek bendruomenei priimtinų sprendimų bei kompromisų.
Nors uosto naudojimo taisyklės ir numato, kad uoste veikiantys terminalai privalo užtikrinti atvykstančių transporto priemonių stovėjimo bei laukimo vietas uosto teritorijoje, tačiau praktika rodo, kad tokį reikalavimą užtikrinti pavyksta ne visais atvejais.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas tvirtino ieškosiantis vietų, kur sunkiasvorės transporto priemonės galėtų laukti neužimdamos kelkraščių ir netrikdydamos miestiečių.
Pastaraisiais metais sunkiojo transporto eilės periodiškai nusidriekia ir šiaurinėje uosto dalyje – išaugus naftos produktų tranzitui į Ukrainą, autocisternos, laukiančios leidimo patekti į terminalus, rikiuojasi Girulių plente.
Siekdama spręsti susiklosčiusią situaciją Klaipėdos uosto direkcija Uosto tarybai pateikė siūlymą kurti sunkiasvorio transporto laukimo aikštelę.
Sulaukusi tarybos narių palaikymo, Uosto direkcija imsis vertinti galimas vietas minėtai aikštelei.
Bendrai sutarta, kad sunkiasvorio transporto aikštelė turėtų atsirasti užmiestyje – toliau nuo gyvenamųjų teritorijų bei turi būti aprūpinta visa būtina infrastruktūra patogiam laukimui.
Uosto direkcija taip pat įvertins ir lėšų poreikį šiam projektui, ir galimą finansavimo modelį.
Uosto tarybą sudaro Susisiekimo ministerijos, Klaipėdos savivaldybės, KVJUD, Klaipėdos universiteto, uosto naudotojų, su uosto veikla, transportu ir logistika susijusių asociacijų, bendrovių „Lietuvos geležinkeliai“ bei „Via Lietuva“ atstovai.
