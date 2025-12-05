Jubiliejinė Vytauto Majoro tautodailininko premija skirta Valentinai Kaubrienei

V. Kaubrienė išsiskiria gebėjimu jungti senuosius raštus ir interpretuoti juos savaip. Jos kūriniai apima platų spektrą: nuo siuvinėtų paveikslėlių, suknelių su tradiciniais motyvais iki subtilių staltiesėlių ir dekoratyvinių tekstilės darbų.
Kūrėja nuo 2009 m. yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, turi LR meno kūrėjo statusą, nuolat kviečiama į parodas, konkursus ir regiono renginius. Ji ne kartą dalyvavo ir „Aukso vainiko“ regioniniuose etapuose, yra pelniusi įvairias padėkas už kūrybą ir veiklą.
Įteikiant jubiliejinę premiją, akcentuota, kad V. Kaubrienė – kūrėja, kuri nuosekliai puoselėja tradicinės tekstilės amatą, o jos darbai atpažįstami iš preciziško atlikimo. Premijos teikėjai akcentavo, kad Valentinos kūryboje ryškus tęstinumas – ji remiasi tradiciniais ženklais, bet geba juos pritaikyti šiandienos kontekstui, išlaikydama aiškų autentiškumo jausmą.
„Šiandienos vakaras – ypatingas ne tik todėl, kad įteikėme jubiliejinę, dešimtąją Vytauto Majoro tautodailininko premiją. Tai proga dar kartą įvertinti ir pagerbti žmones, kurie savo talentu, kantrybe ir meile tradicijoms kuria mūsų krašto kultūrinį tapatumą. Šios premijos esmė – atkreipti dėmesį į tuos kūrėjus, kurie išlaiko gyvą ryšį su savo šaknimis ir geba tradicijas pritaikyti šiandienai. Jų darbai primena, kad kultūra gyva tol, kol ją puoselėjame, perduodame ir atrandame iš naujo“, – sakė Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.
Nors pagrindinis vakaro akcentas buvo premijos įteikimas, renginyje atidaryta ir tautodailininkų paroda „Prisiminimai“, kurioje susitinka įvairios tautodailės šakos: medžio drožyba, tekstilė, keramika, juvelyrika, pynimas, kalvystė, šiaudiniai sodai. Šių metų parodoje svečio teisėmis dalyvauja tautodailininkė Irena Armonienė. Jos kruopščiai komponuotos ir megztos tradicinės Mažosios Lietuvos krašto pirštinės atskleidžia subtilią senųjų raštų logiką ir šiuolaikinę estetinę pajautą.
Minint 95-ąsias iškilaus tautodailininko V. Majoro gimimo metines, parodoje galima išvysti ir jo kūrinių. Jo kūryba – tai savitas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos istorijos atspindys, įamžintas koplytstulpiuose, paminkliniuose kryžiuose, portretuose ir memorialiniuose objektuose.
Naujausi komentarai