Kaimynai skundžiasi: laiptinėje – skrajučių kalnai

Klaipėdietis viešai pasiskundė erzelį keliančiu vaizdu savo daugiabučio laiptinėje – ant grindų išmėtytomis reklaminėmis skrajutėmis bei skelbimais.
„Jeigu nėra šiukšlinės, nereiškia, kad viską galima išmesti tiesiog laiptinėje“, – piktinosi jis.
Tokie vaizdai darko daugiabučių laiptinių vaizdą, tačiau kai kurie gyventojai mano, kad šiukšlinti – esą nieko baisaus.
„Apskritai, jei nenori gauti reklamų, tegul užsiklijuoja lipduką ant pašto dėžutės „reklamų nepageidauju“, ir nereikės šiukšlinti. Bet ar tikrai taip sunku pačiam išmesti? Atrodo, kad kai kurie specialiai palieka, nes juk ateis valytoja ir sutvarkys“, – teigė klaipėdietė Aistė.
Vis dėlto kiti gyventojai abejoja, ar lipdukas išties galėtų padėti.
„Iš asmeninės patirties – užsiklijavau lipduką ant dėžutės, bet tada pradėjo mėtyti dar daugiau reklamų, kartais net po penkis skirtingus lapelius vienu metu“, – komentavo dar viena klaipėdietė Agnė.
Kai kurie siūlė neįprastą sprendimą – įrengti bendrą dėžę nereikalingoms skrajutėms, o žmonės, kuriems galbūt reikia skelbimų, galėtų pasiimti.
Pagal Reklamos įstatymą, klaidinanti ar neteisingai pateikta reklama yra draudžiama ir už nelegalias reklamas gali grėsti bauda, kuri priklauso nuo pažeidimo pobūdžio.
