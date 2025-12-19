Keičiasi Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklės

Nemokamas „atliekų taksi“ – kartą per metus kiekvienam gyventojui
Viena svarbiausių naujovių – „atliekų taksi“ paslauga. Nuo sausio 1 d. klaipėdiečiai kartą per metus galės nemokamai išsikviesti individualų didelių gabaritų ar medienos atliekų išvežimą iš namų.
Kartu su šiomis atliekomis bus surenkamos ir kitos komunalinės atliekos: pavojingos atliekos, elektros ir elektroninė įranga, tekstilė, pakuotės bei antrinės žaliavos.
Tikimasi, kad ši „atliekų taksi“ paslauga padės sumažinti prie konteinerių paliekamų bešeimininkių atliekų kiekį ir pagerins tvarką miesto viešosiose erdvėse.
Numato aiškesnes taisykles įmonėms
Įmonės, kurių veikloje susidaro pakuočių atliekos, savo sudėtimi nepanašios į buitines atliekas, jų nebegalės mesti į gyventojams skirtus konteinerius. Tokias atliekas reikės perduoti atliekų tvarkytojams pagal rašytines sutartis. Tai leis labiau užtikrinti švarą ir tvarką viešosiose konteinerių aikštelėse, o taip pat surinkti perdirbimui tinkamų didesnį antrinių žaliavų kiekį.
Patikslinta žaliųjų atliekų tvarka
Nuo naujųjų metų daugiabučių namų administratoriai ir kiti juridiniai asmenys nebegalės palikti prie konteinerių aikštelių į maišus supakuotų žaliųjų atliekų – sugrėbtų lapų, nušienautos vejos ar želdinių genėjimo ir kirtimo atliekų. Jie privalės užsisakyti didmaišį ar specialų laikino naudojimo konteinerį tokių atliekų surinkimui – šios priemonės bus suteikiamos nemokamai. Po žaliųjų atliekų iškratymo likę tušti didmaišiai negalės būti paliekami žaliųjų atliekų surinkimo ar kitose viešose vietose.
Gyventojams ar kitiems fiziniams asmenims, neturintiems žaliųjų atliekų surinkimo konteinerio, sodo, daržo ar kitas smulkias augalijos atliekas (gėlės, vazonų žemė ir kt.) bus galima sudėti į savo žalios spalvos maišus ir palikti jas prie konteinerių (ne daugiu nei vieną maišą iki 100 litrų talpos vienam atliekų turėtojui vienam atliekų išvežimui).
Tokias supakuotas smulkias žaliąsias atliekas be priemaišų bus leidžiama gyventojams palikti prie konteinerių ne anksčiau nei likus vienai dienai iki jų išvežimo dienos pagal nustatytą grafiką. Kaip ir iki šiol, žaliąsias atliekas bus galima nemokamai pristatyti į kompostavimo aikštelę.
Privalomas tekstilės ir panaudoto aliejaus rūšiavimas
Nuo šiol klaipėdiečiai turės rūšiuoti ne tik pakuočių atliekas, popierių ir kartoną, stiklą, plastiką ar kitas atliekas, bet ir tekstilės bei panaudoto aliejaus atliekas. Jos bus renkamos atskiruose pilkos spalvos konteineriuose arba didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Naudotas aliejus turės būti supiltas į švarias, sandarias, nedūžtančias pakuotes (įvairių gėrimų, aliejaus, įvairias kitas plastikines taras) ir tik tada metamos į aliejaus atliekų surinkimo konteinerį. Toks naudoto aliejaus surinkimas ne tik užkirs kelią nuotekų sistemų užsikimšimui ir avarijoms, apsaugos nuo tinkamų perdirbti antrinių žaliavų taršos riebalais, kai naudotas aliejus išpilamas ar supakuotas išmetamas į konteinerius, bet ir prisidės prie žiedinės ekonomikos – iš panaudoto aliejaus pagaminamas biodyzelinas.
Nuo sausio 1 d. visi individualių konteinerių turėtojai – tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys – savo konteinerius turės išsiplauti patys, kaip tai numato galiojantys teisės aktai.
