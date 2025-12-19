Keitėsi Imbarės seniūnija: atnaujintos apšvietimo ir melioracijos sistemos

„Seniūnija šiemet rūpinosi melioracijos sistemų atnaujinimu: Žeimių kaimo Kūlupio gatvėje ir Reketės kaimo A. Salio gatvėje sutvarkyti vandens nuvedimo grioviai, įrengtos nuovažos ir vandens pralaidos“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.
Direktorės teigimu, seniūnijoje gerinta ir apšvietimo sistemos būklė. Juodupėnų kaime seni natrio lempų šviestuvai pakeisti naujais LED šviestuvais. Šviesesnis tapo Tuzų kaimas – įrengtas apšvietimas Velėnių gatvėje. Šiame kaime taip pat įrengtas naujas autobuso laukimo paviljonas.
Dėmesio skirta ir seniūnijos kelių bei gatvių priežiūrai. Išasfaltuotas Žvainių kaimo Žvainių gatvės ruožas, kitų seniūnijos kelių ir gatvių būklė gerinta užpilant skaldos, žvyruojant bei greideriuojant žvyro dangos gatves, taip pat užtaisant duobes asfalto dangos gatvėse. Tvarkyti ir seniūnijoje esantys tiltai, pradėti automobilių stovėjimo aikštelės prie Gargždelės kapinių įrengimo darbai, kitais metais planuojama ją išasfaltuoti.
Juodupėnų kaime atnaujinta futbolo aikštelė. Ji praplėsta, išlyginta, atvežta grunto, naujai užsėta žolė.
Taip pat tvarkytos apleistos, šeimininkų neturinčios teritorijos. Iš jų surinktos ir utilizuoti išvežtos automobilių padangos, statybinės bei kitos atliekos.
Savivaldybė ir toliau ketina nuosekliai investuoti į infrastruktūros gerinimą visame rajone.
