Keitėsi Vydmantų seniūnija: atlikti svarbūs infrastruktūros atnaujinimo darbai

„Šis darželis rugsėjį pasitiko kapitaliai suremontuotas: buvo apšiltintas pastato fasadas ir stogas, modernizuotos šildymo, vandentiekio, elektros bei vėdinimo sistemos, sutvarkytos keturios grupės, virtuvėlė, administracinės patalpos bei kitos erdvės, įsigyta naujų baldų“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.
Gerinta ir gatvių būklė: išasfaltuotos Vydmantų kaimo Palangos ir Jūros gatvės, naujas asfaltas nutiestas Rąžės gatvės ruože, dar šiemet planuojama išasfaltuoti Bijūnų gatvę. Taip pat seniūnijos keliuose ir gatvėse užtaisytos duobės, kelių ir gatvių būklė gerinta žvyruojant bei greideriuojant žvyruotas gatves.
Modernizuotas Vydmantų seniūnijos gatvių apšvietimas – likę 25 seni aliuminio lempų šviestuvai pakeisti naujais LED šviestuvais. Apšvietimas įrengtas Vydmantų kaimo Mokyklos gatvės ruože, apšvietimo kabelis atnaujintas Saulės tako gatvės ruože, suremontuotas Šalavijų akligatvio apšvietimo ruožas, naujomis pakeistos dvi apšvietimo atramos, taip pat sutvarkytas Vydmantų seniūnijos kiemo apšvietimas, pakeičiant kabelį bei seną šviestuvą LED šviestuvu.
Rūpintasi viešųjų erdvių priežiūra – į Vydmantų maudyklą prieš maudymosi sezono pradžią atvežta daugiau smėlio.
Vydmantų seniūnija įsigijo naujos technikos – senas automobilis, skirtas specialistui ūkio reikalams, pakeistas nauju.
„Atlikta keletas darbų, kurių rezultatus pamatysime vėliau: pasirašyta sutartis Vydmantų pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimui įrengti. Takas bus apšviestas kitų metų pabaigoje, atsižvelgus į besiplečiančias statybas Vydmantų kaimo Liepų gatvėje; pradėtos apšvietimo projektavimo ir įrengimo darbų šioje gatvėje pirkimo procedūros, planuojama, kad apšvietimas čia bus įrengtas kitais metais, – sakė Administracijos direktorė Vilma Preibienė. – Taip pat pasirašyta sutartis Vydmantuose esančio administracinio pastato kapitalinio remonto projektui parengti, tad 2026 m. jau galėsime skelbti rangos darbų konkursą, pradėtos Vydmantų gimnazijos sporto aikštyno tvarkymo projekto pirkimo procedūros.“
Kretingos rajono savivaldybė ir toliau ketina nuosekliai investuoti į infrastruktūros gerinimą visame rajone.
