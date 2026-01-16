Klaipėdiečiai stebisi prasidedančiu širdelių maratonu

Klaipėdietė Rasa, užsukusi į vieną miesto prekybos centrų Taikos prospekte, pastebėjo, kad lentynos pradėjo raudonuoti nuo širdelių.
„Dar prieš savaitę čia buvo kalėdinės dekoracijos, o dabar jau Valentino dienos. Atrodo, kad tarp švenčių nebeliko jokios pauzės. Norėtųsi bent porą savaičių be širdelių ir blizgučių, tiesiog paprasto sausio, šiek tiek ramybės. Atrodo, kad parduotuvės skuba labiau nei patys žmonės, ir kuo toliau, tuo labiau. Kasmet ir kalėdinės puošmenos parduotuvėse atsiranda beveik kartu su kapų žvakėmis“, – teigė Rasa.
„Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos departamento vadovas Paulius Pocius teigė, kad Valentino diena Lietuvoje yra įsitvirtinusi ir mėgstama šventė, kuriai šiame prekybos centre įsikūrę nuomininkai ruošiasi iš anksto.
„Klaipėdos „Akropolyje“ dalis parduotuvių jau yra pasiruošusios, o pasiruošimo pikas paprastai pasiekiamas sausio pabaigoje. Šiuo laikotarpiu prekybos vietos pasipuošia raudonos spalvos, širdelių formos atributika, pirkėjams siūlo Valentino dienai aktualias dovanas bei aksesuarus, restoranai parengia specialius šventinius meniu. Tarp populiariausių Valentino dienos dovanų išlieka kvepalai, juvelyrika, saldainiai, gėlės, kosmetikos rinkiniai bei dovanų kuponai. Kartu matoma ir kita tendencija – lankytojai vis dažniau artimuosius nori nudžiuginti ne tik materialinėmis dovanomis, bet ir bendru laiku. Valentino dieną išauga bilietų į kiną pardavimai, daugiau lankytojų sulaukia „Akropolių“ restoranai ir kavinės“, – pasakojo P. Pocius.
Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos narys Jevgenijus Sokolovas pasakojo, kad miestiečiai jau pradėjo rūpintis staliukų rezervacijomis restoranuose, tai kasmet daroma iš anksto.
Vis daugiau žmonių Valentino dieną nori švęsti ne namuose.
„Matome, kad vis daugiau žmonių Valentino dieną nori švęsti ne namuose ir rezervuoja vietas restoranuose, kuriuose yra specialių pasiūlymų. Dažniausiai restoranai siūlo kelis apsilankymo laikus, nes populiariausi greitai dingsta. Pavyzdžiui, jeigu kas nors nori staliuko 19 valandai, tai jo gali nebegauti, bet dar gali tikėtis 17 ar 21 val. Tiems, kas žino, kur nori švęsti, tikrai rekomenduojama nebelaukti“, – sakė J. Sokolovas.
Klaipėdos savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius nurodė, kad uostamiestyje prekyba lauko gėlėmis Valentino dienos proga vyks. Leidimų prašymų priėmimas prasidėjo sausio 15-ąją.
