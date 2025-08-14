Suskaičiavo 5 didžiausių prekybos tinklų pajamas: kuris pirmauja?

5 didžiausi prekybos tinklai 2024 m. užėmė 77 proc. rinkos, o 2023 m. jų dalis sudarė 77,2 proc., o tai, anot portalo, rodo, kad mažesni prekybininkai, kaip „Aibė“, „Express market“, „Koops“, „Grūstė“ bei „Šilas“, truputį didino užimamos rinkos dalį.
Duomenys rodo, kad „Maxima LT“ išlieka absoliuti lyderė mažmeninėje prekyboje – pajamos pernai sudarė 2,2 mlrd. eurų ir per metus augo 3,1 proc.
Antroje vietoje – „Iki Lietuva“, pernai pardavusi už 934 mln. eurų (5 proc. daugiau nei 2023 m. – 886,8 mln. eurų). Trečioje vietoje – „Lidl Lietuva“ prekybos tinklas, kurio finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, todėl jo palyginimas su kitais tinklais nėra visiškai tikslus.
Pastaruosius aktyviai vejasi „Norfos mažmena“, kuri 2024 m. savo pajamas augino 10,5 proc. iki 866 mln. eurų (2023 m. – 783,5 mln. eurų). Penketuką užbaigia „Rimi Lietuva“, kurios 2024 m. pajamos sudarė 478,9 mln. eurų (5,6 proc. daugiau nei metais anksčiau – 453,4 mln. eurų).
Visas mažmeninės prekybos sektorius pernai ūgtelėjo 5 proc. – iki beveik 7 mlrd. eurų pajamų.
