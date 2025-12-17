Skelbiami parduotuvių darbo laikai šventiniu laikotarpiu

Gruodžio 24-oji – Kūčios
„Rimi“ – dirbs iki 20 val.
„Iki“ – dirbs iki 18 val.
„Maxima“ – dirbs iki 20 val.
(išskyrus parduotuvę prekybos centre „CUP“ Vilniuje, Upės g. 9 – ji dirbs iki 18 val.)
„Lidl“ – dirbs iki 18 val.
„Norfa“ – dirbs dar trumpiau – iki 18 val.
„Depo“ – Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune dirbs 7.30–17 val., Panevėžyje ir Šiauliuose – 8–17 val.
„Senukai“ – dirbs 9–15 val.
Gruodžio 25-oji – pirmoji Kalėdų diena
„Rimi“ – nedirbs.
„Iki“ – nedirbs.
„Maxima“ – nedirbs visoje Lietuvoje.
„Lidl“ – nedirbs visoje Lietuvoje.
„Norfa“ – nedirbs.
„Depo“ – nedirbs.
„Senukai“ – nedirbs.
Gruodžio 26-oji – antroji Kalėdų diena
„Rimi“ – dirbs nuo 9 iki 21 val.
„Iki“ – dirbs nuo 9 iki 20 val.
„Maxima“ – dirbs nuo 9 val.
(išskyrus „Maximą“ prekybos centre „CUP“ Vilniuje, Upės g. 9 – ji atsidarys 8 val.)
„Lidl“ – dirbs nuo 9 iki 21 val.
„Norfa“ – dirbs nuo 10 val.
„Depo“ – dirbs 9–20 val.
„Senukai“ – nedirbs.
Gruodžio 31-oji – Naujųjų metų išvakarės
„Rimi“ – dirbs iki 21 val.
„Iki“ – dirbs nuo įprastos ryto darbo valandos iki 20 val.
„Maxima“ – dauguma parduotuvių dirbs iki 21 val.
(išskyrus parduotuves, kurios įprastai dirba iki 20 val., ir „Maximą“ prekybos centre „CUP“ Vilniuje, Upės g. 9 – ji veiks iki 19 val.)
„Lidl“ – dirbs iki 20 val.
„Norfa“ – dirbs iki 20 val.
„Depo“ – Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune dirbs 7.30–17 val., Panevėžyje ir Šiauliuose – 8–17 val.
„Senukai“ – dirbs 8–17 val.
Sausio 1-oji – Naujieji metai
„Rimi“ – dirbs 47 budinčios parduotuvės.
„Iki“ – 30 parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose dirbs nuo 10 iki 20 val.
„Maxima“ – nedirbs.
„Lidl“ – nedirbs.
„Norfa“ – nedirbs.
„Depo“ – nedirbs.
„Senukai“ – nedirbs.
Kaip per šventes dirbs „Akropoliai“ ir juose esančios parduotuvės?
Gruodžio 24 d. – Kūčios
Visi „Akropoliai“ (Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių) dirbs iki 17 val.
Išimtys:
„Maxima“ Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose – iki 19 val.
„Eurovaistinė“:
-
Vilniuje – iki 19 val.
-
Klaipėdoje ir Šiauliuose – iki 18 val.
„Ermitažas“ Vilniuje – iki 18 val.
Bankai ir kino teatras Vilniuje – iki 16 val.
Gruodžio 25 d. – pirmoji Kalėdų diena
Visi „Akropoliai“ – nedirbs.
Gruodžio 26 d. – antroji Kalėdų diena
Parduotuvės ir paslaugos – 10–21 val.
Restoranai ir kavinės – 10–22 val.
„Maxima“ ir „Eurovaistinė“ – nuo 9 val.
„Eurovaistinė“:
-
Šiauliuose – iki 20 val.
-
Klaipėdoje – iki 21 val.
„Ermitažas“ Vilniuje – 9–22 val.
Kino teatrai ir ledo arenos – įprastu grafiku (Šiaulių ledo arena – iki 22 val.)
Bankai:
-
Vilniuje ir Klaipėdoje – nedirbs
-
Šiauliuose – dirbs trumpiau
Gruodžio 31 d. – Naujųjų metų išvakarės
Parduotuvės, restoranai, „Maxima“, „Eurovaistinė“, „Ermitažas“ – iki 19 val.
Bankai:
-
Vilniuje ir Šiauliuose – iki 19 val.
-
Klaipėdoje – iki 18 val.
Ledo arenos:
-
Vilnius – iki 19.30 val.
-
Klaipėda ir Šiauliai – iki 19 val.
Kino teatrai:
-
Vilnius – iki 16 val.
-
Klaipėda – iki 19 val.
-
Šiauliai – iki 20 val.
Sausio 1 d. – Naujieji metai
Parduotuvės, bankai ir paštai – nedirbs.
Restoranai:
-
Vilniuje ir Klaipėdoje – 12–22 val.
-
Šiauliuose – nedirbs
Kino teatrai – 12–22 val.
Boulingas (Klaipėda, Šiauliai) – 12–22 val.
Ledo arena:
-
Vilniuje – 12–21 val.
-
Klaipėdoje ir Šiauliuose – nedirbs
Įėjimai sausio 1 d.:
-
Vilnius – tik per 3 ir 4 įėjimus
-
Klaipėda – tik per „Čiuožyklos“ (4) įėjimą
-
Šiauliai – tik per „Pramogų“ įėjimą (3 aukštas)
