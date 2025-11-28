Klaipėdiečių patogumui – nauja didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė Lakštučių gatvėje

Šiuo metu skirtingose uostamiesčio dalyse veikia trys DGASA, į kurias gyventojai kasmet pristato apie 9 tūkst. tonų didžiųjų atliekų. Atsižvelgiant į augančius atliekų srautus ir vis dažniau susidarančias eiles esamose aikštelėse, nuspręsta plėsti ir tobulinti atliekų tvarkymo infrastruktūrą.
Naujoji aikštelė bus įrengta patogioje vietoje – Lakštučių g. 1, šalia Minijos gatvės. Ji bus lengvai pasiekiama tiek gyventojams, tiek atliekų vežėjams. Aikštelė orientuota ne tik į atliekų surinkimą, bet ir į jų prevenciją bei pakartotinį naudojimą.
Vienas iš svarbiausių projekto akcentų – daiktų pakartotinio naudojimo centras. Čia bus įrengtos erdvės daiktų rūšiavimui, valymui, smulkiam remontui, eksponavimui bei mainams. Gyventojai galės atnešti nebenaudojamus, bet dar tinkamus daiktus, o kiti – juos pasiimti nemokamai. Centre veiks ir edukacinė erdvė, kurioje planuojama rengti seminarus bei mokymus apie tvarų vartojimą ir žiedinę ekonomiką. Tai bus pirmasis tokio masto centras Klaipėdos regione, atitinkantis tarptautinius tvarumo standartus ir Europos šalių gerąją praktiką.
Projekto vertė siekia 3,2 mln. eurų. Iš jų iki 50 proc. (apie 1,6 mln. eurų) finansuojama iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, o likusi suma – Klaipėdos miesto savivaldybės (1 mln. eurų) ir KRATC (600 tūkst. eurų) lėšomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 29 mėnesiai (2025 m. III ketv. – 2028 m. I ketv.).
Projektas įgyvendinamas pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-10-01 (RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“, paskelbtą ES investicijų sistemoje Investis 2025 m. balandžio 24 d. kvietimo „Atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. 23-209-P pagrindu.
Įgyvendinus projektą, naujoji DGASA:
• leis surinkti iki 2 000 tonų atliekų per metus;
• užtikrins patogesnį atliekų pridavimo būdą gyventojams;
• padės mažinti nelegalių sąvartynų skaičių Klaipėdos mieste;
• skatins klaipėdiečius rūšiuoti ir elgtis tvariai;
• stiprins bendruomeniškumą bei socialinę įtrauktį.
Projektas prisidės prie nacionalinių ir europinių tikslų įgyvendinimo – iki 2027 m. siekiama, kad bent 80 proc. komunalinių atliekų būtų surenkama ir paruošiama perdirbimui ar pakartotiniam naudojimui. Naujoji aikštelė taps dar vienu svarbiu žingsniu link švaresnės, tvaresnės ir miestiečiams patogesnės Klaipėdos.
