Klaipėdoje – atkakli kova dėl patekimo į „Geriausio Lietuvos vairuotojo 2019“ finalą

Išbandymai jiems teko įvairiausi – nuo kelias plačias sritis apimančių teorijos klausimų iki vairavimo įgūdžių patikrinimo vingiavimo aplink kūgelius rungtyse. O papildomą prizą buvo galima iškovoti „Blue Print Geriausio techniko“ rungtyje keičiant „Suzuki Vitara“ oro filtrą. Tai – sudėtingesnė procedūra nei galima įsivaizduoti.

Oro filtrą pakeisti pavyko ne visiems

Geriausio techniko rungtyje dalyviams reikėjo atlikti iš pirmo žvilgsnio paprastą užduotį – pakeisti oro filtrą. Tačiau „Suzuki Vitara“ jis yra neįprastoje vietoje – ant paties variklio bloko. Norint jį pamatyti, reikia nuimti plastikinį variklio dangtį. O norint filtrą pakeisti ir sudėti visas detales atgal, reikia ir pačią filtro dėžę išimti – per duotą 3 minučių laiką susigaudyti, kur kokį varžtą atsukti ir kokį kabliuką nuimti, pavyko ne visiems. Be to, rungties teisėjas Vitoldas Milius papildomai vertino ir bendrą vairuotojų suvokimą apie techniką, gebėjimą atsirinkti tinkamus įrankius.

Šioje rungtyje geriausiai pasirodė Benediktas Bočkus, visus veiksmus atlikęs per 2 min. 9 sek.

„Nežinau, kodėl pavyko gerai pasirodyti. Gal padėjo patirtis, mažiau jaudinausi – teorijos testas šiemet buvo paprastesnis nei anksčiau, o praktinės užduotys panašios. Aš pats dažnai važiuoju slalomuose, o ir savo automobilių techninę būklę pats prižiūriu – tai turėjo įtakos greitai susiorientuojant po mažai žinomo automobilio kapotu“, – po finalo kalbėjo B. Bočkus.

Jis puikiai pasirodė ir bendrojoje įskaitoje – susumavus teorijos ir praktinių rungčių rezultatus, užėmė antrą vietą.

Bendrojoje įskaitoje geriausiai pasirodė Tomas Benetis. Jis buvo antras teorijos rungtyje, trečias – slalome su „Suzuki Swift Sport“ ir pirmas – važiavime atbulomis su „Suzuki Vitara“. Susumavus visus rezultatus ir gautas baudas, jo laikas buvo 3 min. 47,62 sek. – 6 sek. mažiau už B. Bočkaus.

Trečioje vietoje liko Tomas Kuprys, aplenkęs visus vairuotojus teorijos rungtyje bei slalomo važiavime, tačiau suklydęs manevruodamas atbulomis. Ketvirtas liko Imantas Bruzdeilinas, penktas – Julius Bučys. Pamatęs rezultatus nusivilti turėjo šeštoje vietoje likęs Tadas Gelažnikas – jį nuo patekimo į finalą, t. y. penktosios vietos, skyrė vos daugiau nei pusantros sekundės.

Pergalę nulėmė patirtis

Papildomoje moterų įskaitoje pergalę šventė Giedrė Kuprienė, į konkurso atrankos etapą jau šeštą kartą atvykstanti kartu su vyru. Ir penktą kartą keliaujanti į finalą.

„Pagrindinė priežastis, kodėl vis pavyksta nugalėti – moterų šiame atrankos etape nebūna daug, konkurencija nėra aštri. Žinoma, patirtis irgi duoda savo – nors jaudulys prieš kiekvieną startą yra, jis gal kiek kitoks nei dalyvaujant pirmus kartus“, – įspūdžius pasakojo G. Kuprienė.

Kita vertus, dėl jaudulio ji pati pripažino padariusi klaidą ten, kur jos visiškai nesitikėjo padaryti – slalomo rungtyje. Tačiau rungtis, prieš kurią labai jaudinosi – važiavimas atbulomis manevruojant tarp kūgelių – praėjo puikiai.

Jaunųjų vairuotojų, turinčių iki 2 metų stažą, įskaitoje nugalėjo ir į finalą keliauja Aurimas Tažys. Jo rezultatas teorijos rungtyje neblizgėjo, tačiau vairuoti vaikinas moka puikiai – pademonstravo puikius laikus abejose užduotyse ir, aplenkęs ne vieną bendros įskaitos dalyvį, keliauja į finalą.