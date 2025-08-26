Klaipėdoje atsisveikinama su aktoriumi Povilu Stankumi

Kaip savaitgalį savo feisbuko paskyroje pranešė velionio kolega Igoris Reklaitis, aktorius bus laidojamas antradienį 11 valandą.
1939 m. Rietave gimęs lietuvių aktorius 1962 m. baigė Lietuvos konservatoriją, 1962–1963 metais dirbo Lietuvos radijo ir televizijos diktoriumi, o 1963–2007 metais buvo Klaipėdos dramos teatro aktorius.
Teatre P. Stankus sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų, taip pat vadino kino filmuose „Vyrų vasara“, „Miškais ateina ruduo“, „Amžinoji šviesa“, „Edeno sodas“, „Kita tylos pusė“, „Žemės keleiviai“, „Vienui vieni“.
