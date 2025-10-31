Vilniuje – šv. Mišios už Kostą Smoriginą: susirinko gausus būrys artimų žmonių

Į Trijų Karalių koplyčią rinkosi gausus būrys K. Smoriginą pažinojusių žmonių. Tarp jų – ir kolegos aktoriai.
Kaip anksčiau skelbė aktoriaus ir muzikanto sūnus – taip pat Kostas Smoriginas, šv. Mišios buvo aukojamos spalio 31 d. 12 val. Bernardinų bažnyčioje, Trijų karalių koplyčioje.
Atsisveikinimas su žinomu vyru Jaunimo teatre vyks lapkričio 1-ąją 15–21 val. ir lapkričio 2-ąją 10–13 val.
„13 val. Tėtis bus išlydėtas į paskutiniąją kelionę. 14 val. laidojamas menininkų kalnelyje Antakalnio kapinėse“, – feisbuke rašė K. Smorigino sūnus.
Primename, K. Smoriginas mirė eidamas 73-uosius metus.
1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, 1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir E. Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.
Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų. 1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.
1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kristoforu“.
2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
