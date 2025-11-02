Antakalnio kapinėse palaidotas aktorius Smoriginas

Velionį į paskutinę kelionę išlydėjo būrys jo artimųjų, bendražygių, kultūros bendruomenės atstovų, visuomenininkų.
Atsisveikinimas su aktoriumi savaitgalį vyko Jaunimo teatre, kurį su K. Smoriginu siejo ilgamečiai kūrybiniai ryšiai. Iš čia aktorius ir buvo išlydėtas į paskutiniąją kelionę.
Garsus aktorius mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.
1995–1998 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.
Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.
K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
