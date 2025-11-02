 Antakalnio kapinėse palaidotas aktorius Smoriginas

Antakalnio kapinėse palaidotas aktorius Smoriginas

2025-11-02 14:29
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė (ELTA)

Sekmadienį Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje palaidotas kino ir teatro aktorius, režisierius bei muzikantas Kostas Smoriginas.

Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą Aktoriaus Kosto Smorigino urna išlydima į amžinojo poilsio vietą

Velionį į paskutinę kelionę išlydėjo būrys jo artimųjų, bendražygių, kultūros bendruomenės atstovų, visuomenininkų.

Atsisveikinimas su aktoriumi savaitgalį vyko Jaunimo teatre, kurį su K. Smoriginu siejo ilgamečiai kūrybiniai ryšiai. Iš čia aktorius ir buvo išlydėtas į paskutiniąją kelionę.

Garsus aktorius mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.

1995–1998 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.

Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.

K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

Šiame straipsnyje:
Kostas Smoriginas
urna
paskutinė kelionė
laidotuvės
aktorius
režisierius
muzikantas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų