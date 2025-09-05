Klaipėdoje jau trūksta gidų: turizmo agentūros kviečia pastiprinimą

Klaipėdoje švartuosis 317 m ilgio „Mein Schiff 7“ ir triskart mažesnis „Clio“.
„Clio“ – mažiukas, juo atplauks tik 80 turistų. O „Mein Schiff 7“ atplukdys beveik 3 tūkst. keleivių. Tai nėra didelė problema, kad vienu metu atplauks du kruiziniai laivai. Didesnė problema – gidų trūkumas. Baigėsi vasara, o mūsų daug gidų yra mokytojai, jie grįžo dirbti į mokyklas. Bet apskritai gidų stygių jaučiame jau ne tik rudenį“, – tvirtino Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė Romena Savickienė.
Dienraščio žiniomis, Klaipėdai laukiant dviejų keleivinių lainerių, papildomai gidų ieškota Vilniuje ir Kaune, nes vietinių jau nebepakanka.
„Ir tai yra bėda ne tik rudenį, kai dalis gidų grįžta mokytojauti ir neturi laiko turistams, bet ir vasaros metu gidų stygius yra didelis. Kuo daugiau turistų atvyksta, tuo daugiau yra grupių ekskursijoms, kurioms reikia gidų ir autobusų. Žinau, kad mūsų tos trys turizmo agentūros dėl to vargsta. Mes kalbame apie terminalus, apie paslaugų aptarnavimo infrastruktūrą, tačiau žmogiškasis faktorius gali nepatenkinti mūsų norų, nes tiesiog nėra gidų“, – pabrėžė R. Savickienė.
Anot Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės, panaši situacija jau yra ir Taline, kur netgi atsisakoma priimti kelis vienu metu į uostą atplaukiančius kruizinius laivus, nes miestas negali suteikti paslaugų.
Šį kruizinį sezoną penkis kartus į Klaipėdą vienu metu atplaukė (gegužės 24 d., liepos 31-ąją ir rugpjūčio 15 d.) ir dar turėtų atplaukti po du kruizinius laivus – rugsėjo 5-ąją ir rugsėjo 19 d.
Visais atvejais vienas jų paprastai būna didelis (200–300 m ilgio), o kitas mažesnis – 90–100 m. Tad problemos dėl krantinių nekyla, tačiau randasi kitų problemų.
R. Savickienė neslėpė, kad priimant kruizinius laivus jau būna ne tik gidų, bet ir autobusų stygius.
Šią vasarą buvo atvejis, kai, atplaukus keliems laivams vienu metu į Klaipėdą, papildomus autobusus teko samdyti net iš Latvijos.
Naujausi komentarai