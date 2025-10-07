Klaipėdoje – „Kanto dienos“

Pirmoji festivalio diena prasidėjo lektoriaus Kęstučio Demerecko plenero paskaita apie I. Kantą – baroko genijų iš Klaipėdos ir jo vaikystės laikų Mėmelį.
Antradienį festivalis persikelia į platesnę erdvę Turgaus g. 16 – ten nuo 10 iki 15 val. vyks tarptautinė konferencija „I. Kanto filosofija šiandien: tarpdisciplininės jungtys ir interpretacijos“.
Pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio mokslininkai, bus diskutuojama apie I. Kanto idėjų svarbą švietimui, politikai, humanitariniams mokslams, taip pat apie proto ir patirties, galios ir moralės santykį, bus nagrinėjamos ir dirbtinio intelekto problemos šiandieniniame pasaulyje.
Festivalio programa neapsiriboja vien akademiniais pranešimais – laukia ir įvairūs kūrybiniai susitikimai: akvarelės plenero meistriškumo pamokos, slemo dirbtuvės, literatūriniai bei muzikiniai vakarai.
Įspūdingu akcentu taps interaktyvus spektaklis „Narcizas ir Auksaburnis“ (rež. Dominykas Matulionis), kuris vyks spalio 7 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete, o festivalio savaitę šeštadienį vainikuos grupės „Laikini amžinybės fragmentai“ koncertas ir festivalio baigiamasis vakaras džiazo klube „Kurpiai“.
Sekmadienį Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje 11 val. vyks pamaldos, skirtos pagerbti I. Kanto ir jo protėvių atminimą.
Festivalio organizatoriai kviečia klaipėdiečius dalyvauti renginiuose ir prisiminti šią asmenybę.
Tai buvo žymus mąstytojas, vokiečių klasikinės filosofijos pradininkas, padaręs įtaką filosofijos mokslui bei pasaulio kultūrai.
2019 m., uostamiesčio savivaldybės tarybos sprendimu, Klaipėdos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas I. Kanto vardas.
