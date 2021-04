Klaipėdoje paminėta Saugaus eismo diena

Kontroliuota ar važiuojantys dviračiais ir paspirtukais dėvi šalmus, ar laikosi kitų kelių eismo taisyklių. Pažeidimų šį rytą pareigūnai nenustatė, vaikams ir juos vežusiems vairuotojams įteikė atšvaitų ir kitų dovanėlių. Vaikams itin daug džiaugsmo suteikė priemonėje dalyvavęs ir kaip elgtis saugiai gatvėje žaismingai priminęs šuo Amsis. Kelių policijos pareigūnai priemones vairuotojų blaivumui tikrinti vykdys visą dieną įvairiose miesto vietose, o blaiviems vairuotojams įteiks socialinių partnerių dovanų – kvietimą pasivaišinti kava vieno tinklo degalinėse.

Saugaus eismo diena Lietuvoje minima jau 15 metų. Tai diena, kai kiekvienas eismo dalyvis raginamas dar kartą susimąstyti apie atsakomybę, pareigą elgtis atsakingai, nes kiekvienos klaidos kaina gali būti žmogaus gyvybė ar sveikata. Pernai Klaipėdos apskrities keliuose buvo užfiksuoti 383 įskaitiniai eismo įvykiai, per juos sužalota 418, žuvo – 23 žmonės. Per tris šių metų mėnesius jau įvyko 58 įskaitiniai eismo įvykiai, sužeisti 67, žuvo 4 žmonės.

Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Pasak policijos pareigūnų, skaudūs eismo įvykiai dažniausiai kyla dėl leistino greičio viršijimo, neatsakingo manevravimo, kelio ženklų ar šviesoforo signalų nepaisymo, saugos priemonių nenaudojimo, kai vairuotojai neleistinai naudojasi mobiliojo ryšio priemonėmis ar prie vairo sėda išgėrę alkoholio.

Pasak pareigūnų, Kelių eismo taisyklių laikytis privalu visiems eismo dalyviams. Pėstieji tamsiu paros metu turėtų dėvėti atšvaitus, per gatvę eiti pėsčiųjų perėja, prieš tai atidžiai įsitikinę, kad ta yra saugu. Pareigūnai taip pat primena, kad vaikščioti geležinkelio bėgiais, kirsti juos neleistinose vietose – draudžiama. Tai kelia didelį pavojų gyvybei, be to už tai gresia bauda nuo 60 iki 140 eurų. O už daiktų, galinčių trikdyti traukinių eismą, palikimą ant bėgių, už geležinkelio infrastruktūros tyčinį gadinimą numatyta bauda nuo 140 iki 300 eurų.

Minant dviratį naktį važiuojamąja kelio dalimi, visiems dviratininkams privaloma dėvėti liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, o dviračio lempos privalo būti įjungtos. Dienos metu privalu naudoti bent vieną iš šių priemonių. Dėvėti šalmus policijos pareigūnai rekomenduoja visiems dviratininkams, o jaunesniems nei 18 m. dviračių vairuotojams ir keleiviams važiuojant keliu tai yra privalu. Elektriniai paspirtukai, kurių variklio galia iki 1 kW ir maksimalus važiavimo greitis 25 km/val., priskiriamos motoriniams dviračiams, o jas vairuojantiems asmenims privalu laikytis visų dviratininkams skirtų Kelių eismo taisyklių. Asmenims iki 18 metų privalu dėvėti dviratininko šalmą. Galingesni elektriniai paspirtukai priskiriami mopedams. Jiems reikalingas civilinės atsakomybės draudimas, galiojanti techninė apžiūra ir transporto priemonės registracijos liudijimas.

Šylant orams į gatves išrieda vis daugiau motociklų. Jų eismo saugumui pareigūnai taip pat skiria itin didelį dėmesį - pažeidėjams tramdyti Klaipėdos apskrities Kelių policija pasitelkia ir tris savo itin greitus bei galingus „Suzuki“ ir „Yamaha“ markės plieninius žirgus. Gyventojai gana dažnai skundžiasi dėl motociklų keliamo triukšmo, ypač vakarais ir savaitgaliais, todėl naudojant mobilųjį triukšmo lygio matuoklį nuolat bus vykdomi patikrinimai, ar motociklo skleidžiamas triukšmas neviršija nustatytų normų. Už šį pažeidimą bauda gali siekti nuo 50 iki 300 eurų, taip pat yra anuliuojamas privalomosios techninės apžiūros galiojimas.

Klaipėdos apskrities pareigūnai priemones eismo saugumui užtikrinti rengia nuolat, tačiau bendro tikslo - kad skaudžių nelaimių keliuose būtų kuo mažiau – pasiekti galima tik bendromis visų eismo dalyvių pastangomis.