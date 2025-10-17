Klaipėdoje planuojama įrengti ilgalaikės priežiūros dienos ir reabilitacijos centrą

Anot savivaldybės, centre bus teikiamos reabilitacijos paslaugos ir pagalba sunkių ar lėtinių susirgimų turintiems vaikams.
„Paliatyviosios pagalbos dienos centras vaikams taps vieta, kur jie gaus profesionalią pagalbą, naudojant pažangias technologijas ir, svarbiausia, patirs rūpestį bei palaikymą“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Ilgalaikės priežiūros dienos centre planuojama įrengti paliatyviosios pagalbos dienos stacionarą bei vaikų reabilitacijos centrą, kur bus teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos – kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija, psichologo ir logopedo pagalba.
Taip pat centre numatomas modernus dviejų zonų baseinas su pakeliamuoju dugnu, skirtas vaikų reabilitacijai ir pritaikytas įvairaus amžiaus vaikams.
Skelbiama, kad rangos sutartis dėl pastato atnaujinimo pasirašyta su bendrove „Simonta“, projektas bus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Kaip nurodo savivaldybė, rekonstrukcijos darbai turėtų trukti apie 13 mėnesių, o visą projektą planuojama baigti iki 2027 m. pradžios.
