Klaipėdoje pradedamas Šv. Jono bažnyčios bokšto atstatymo projektas

Projektuojamas 73 metrų aukščio bokštas – bažnyčios varpinė, su kryžiumi numatomas aukštis – 78 metrai. Bokštas iškiltų sklype Turgaus g. 24. Bokštas dalijamas į rūsį ir septynis aukštus. Požeminėje dalyje numatoma eksponuoti restauruotus bokšto pamatų fragmentus, dalį rūsio pagal poreikį būtų galima naudoti kaip kriptą, kur būtų saugomi ankstesnių tyrimų metu atrasti palaikai. Antžeminėje dalyje projektuojamos erdvės bus tinkamos muziejinei-ekspozicinei-edukacinei funkcijai, bažnyčios ir miesto istorijos pristatymui. Viršutiniuose aukštuose numatoma kelių lygių apžvalgos aikštelė.
„Šv. Jono bažnyčia tikrai verta atgimti ir tapti mūsų senamiesčio puošmena, menančia miesto istoriją, kviečiančia bendrystei ne tik tikinčiuosius, bet ir visą klaipėdiečių bendruomenę. Siekiame, kad šis ambicingas tikslas kuo greičiau įgautų realų pavidalą ir esame įsitikinę, kad projektas vertas Valstybės finansavimo, šis klausimas ne kartą aptartas su šalies vadovais. Pirmiausia kalbame apie bokšto atstatymą, o visos bažnyčios atkūrimas – jau tolimesnės ateities perspektyva. Bokšto atstatymo projektą jau tikimės turėti ateinančių metų pavasarį“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Savivaldybė ir Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį. Savivaldybės užsakymu parengta galimybių studija, archeologinių tyrimų programa, atliktos reikalingos detaliojo plano korekcijos, kontaktuojama su Vyriausybe dėl finansavimo projektui, savivaldybės ir valstybės lėšomis finansuojami archeologiniai tyrimai, savivaldybė bokšto projektavimui yra skyrusi 170 tūkst. eurų. Evangelikų-liuteronų bendruomenė taip pat rūpinasi finansavimo šaltinių paieška projekto įgyvendinimui, koordinuoja projekto rengimą.
Visuomenė gruodžio 11 dieną kviečiama į viešą bažnyčios bokšto projektinių pasiūlymų svarstymą. Viešas pristatymas vyks 15 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje (Liepų g. 11), Tarybos posėdžių salėje.
Ateinančiais metais planuojama tęsti archeologinius tyrimus likusioje bažnyčios sklypo dalyje, patikslinti galimybių studiją dėl likusios bažnyčios dalies įveiklinimo kultūros ir turizmo poreikiams. Taip pat pasiekta, kad šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo projektas būtų įtrauktas į XIX Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, gautas patvirtinimas, kad projektas įtraukiamas ir į XX Vyriausybės programos nuostatų planą, tad tikimasi, jog projekto tęstinumas bus užtikrintas.
Šv. Jono bažnyčia Klaipėdoje minima nuo 1258 m. Ji buvo Vakarų krikščioniškos tradicijos ašimi regione iki pat radikalių 1945 m. permainų. Istorikų vertinimu – tai seniausias Vakarų krikščionybės ir Vakarų Europos kultūrinę tradiciją reprezentuojantis objektas dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nors per amžius kito bažnyčios išvaizda, būklė ir vieta, tačiau bažnyčia buvo nuolat atstatoma miestiečių ir savivaldos rūpesčiu. Bažnyčios bokštas iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo aukščiausias Klaipėdoje visuomeninės paskirties statinys, matomas beveik iš visų pusių. Bokšto aukštis iki viršūnės siekė 75 metrus.
Atstatyta šv. Jono bažnyčia vėl sugrąžintų miesto centrą formavusias urbanistines senamiesčio ašis, grąžintų sakralinės erdvės pojūtį bei taptų svarbiu kultūros paveldo turizmo traukos centru. Šv. Jono bažnyčios vieta tradiciškai įtraukiama į Vokietijos prezidentų vizitų darbotvarkes, pretenduoja tapti vienu iš vokiškos kilmės turistų traukos objektų.
