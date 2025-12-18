Klaipėdos apskrities pareigūnai šią tradiciją puoselėja jau dešimtmetį

Gruodžio 17 d., trečiadienį, Gargždų kultūros centre vykusioje Kalėdų popietėje Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai padėkojo ir apdovanojo aktyviausiai šiemet jiems talkinusius policijos rėmėjus, jaunuosius policijos rėmėjus, saugių kaimynysčių grupių narius, socialinius partnerius – visus savo darbais, aktyvia prevencine veikla prisidedančius prie saugios aplinkos kūrimo. Tokią tradiciją Klaipėdos apskrities pareigūnai puoselėja jau dešimtmetį.
Klaipėdos apskrityje viešąją tvarką ir eismo saugumą užtikrinti pareigūnams šiuo metu padeda 103 policijos rėmėjai. Padėkos raštai bei atminimo dovanos taip pat įteiktos aktyviausiems saugios aplinkos puoselėtojams – Klaipėdos apskrityje šiuo metu veikia 293 saugios kaimynystės grupės, iš jų šiemet įkurtos septynios.
Pasak pareigūnų, visuomenės saugumo srityje norimų rezultatų galima pasiekti tik bendraujant ir veikiant kartu, todėl padėkų sulaukė ir apskrities savivaldybių viešosios tvarkos, mokyklų socialiniai pedagogai bei kitų socialinių partnerių specialistai.
