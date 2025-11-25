Siūlo panaikinti teisinę spragą dėl jaunų policijos rėmėjų

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Linas Urmanavičius antradienį pasiūlė įstatyme nustatyti, kad pilnateisiais policijos rėmėjais galėtų tapti 18 metų sulaukę buvę jaunieji policijos rėmėjai, kurie dar mokosi mokykloje.
Anot parlamentaro, tai motyvuotų jaunuolius tęsti savanorišką veiklą be dirbtinių kliūčių.
Jo pateiktas projektas taip pat numato, kad Policijos generalinis komisaras iki kitų metų birželio 30 d. privalėtų pakeisti įgyvendinamuosius teisės aktus. Anot L. Urmanavičiaus, tai reikštų, kad įstatymas galėtų realiai įsigalioti 2026 m. liepos 1 d.
„Tai praktiškas, logiškas ir jaunuolius motyvuojantis sprendimas. Vietoj to, kad trukdytume valstybei norintiems tarnauti žmonėms, turime jiems atverti kelią“, – pabrėžia L. Urmanavičius.
Jo nuomone, šiuo metu galiojantis reglamentavimas sukuria absurdišką situaciją. Sulaukę 18 metų, bet dar nebaigę mokyklos, jaunuoliai praranda teisę veikti kaip jaunieji policijos rėmėjai, tačiau negali tapti policijos rėmėjais dėl formalaus išsilavinimo reikalavimo.
„Ši teisinė spraga neleidžia tęsti veiklos pilnai pasirengusiems, atrinktiems ir apmokytiems jaunuoliams, kurie policijoje savanoriškai dirbo ne vienerius metus, ir laikinai juos palieka „už borto“, – sako Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos narys L. Urmanavičius.
Jo pateiktoms Policijos rėmėjų įstatymo pataisoms parlamentarai pritarė bendru sutarimu. Prie jų svarstymo planuojama sugrįžti pavasario sesijoje.
Šiuo metu galiojantis Policijos rėmėjų įstatymas numato, kad jaunasis policijos rėmėjas yra asmuo nuo 12 iki 18 metų amžiaus, o policijos rėmėju galima tapti tik sulaukus 18 metų ir turint vidurinį išsilavinimą.
Kaip ELTA jau skelbė, Seimas pradėjo svarstyti siūlymą sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų.
Parlamentarai po pateikimo yra pritarę tai numatančioms Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Andriaus Bagdono inicijuotoms įstatymo pataisoms. Sulaukęs Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) įvertinimo, projektas į plenarinę parlamento salę sugrįš gruodžio mėnesį.
