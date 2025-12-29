Klaipėdos dalyvaujamojo biudžeto nugalėtojai: bus įgyvendinti trys projektai

Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė kiekvienam Klaipėdos miesto gyventojui tiesiogiai įsitraukti į savo aplinkos gerinimą, teikti idėjas ir prisidėti prie pokyčių mieste. Šiemet projektams įgyvendinti skirta 200 000 Eur. Balsuoti galėjo Klaipėdos miesto gyventojai nuo šešiolikos metų, deklaravę gyvenamąją vietą mieste. Iš viso balsavime dalyvavo 1 815 klaipėdiečių. Gyventojai rinkosi iš septynių pateiktų idėjų.
2025 m. nugalėtojai:
„Kalnų dviračių parkas po Mokyklos g. viaduku“ – 518 balsų.
„Tauralaukis juda: sportas visiems!“ – 400 balsų.
„Klaipėdos–Girulių „Miško laiptų“ atnaujinimas“ – 327 balsai.
Pagal balsavimo rezultatus Klaipėdoje bus įgyvendintos trys daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusios idėjos. Planuojama, kad nugalėjusių projektų įgyvendinimo darbai prasidės kitais metais.
